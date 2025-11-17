Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 15

La Secretaría de Gobernación tiene listos los lineamientos de operación de la Plataforma Única de Identidad, que estará bajo la administración y supervisión de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), con asistencia técnica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Destaca que entre los mecanismos de seguridad previstos para el resguardo de la información, sólo ser consultada por personal con determinado nivel de acceso a los datos.

En las disposiciones –aún en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)–, se indica que el objetivo de dicha plataforma será el cruce de información y verificación “en tiempo real” del uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero se acota que su uso será exclusivamente para la búsqueda de personas de-saparecidas, con el fin de identificar cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera aportar información para la investigación y posible localización de una persona determinada.

Además del seguimiento continuo del uso de la CURP de una persona reportada como desaparecida, la plataforma permitirá emitir alertas en tiempo real a las autoridades competentes ante cualquier uso de la CURP de una persona reportada como desaparecida o no localizada.