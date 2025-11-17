▲ Procedente de la Cámara de Diputados, el Senado recibió en octubre pasado el proyecto de Ley contra la Extorsión, cuyo análisis en comisiones se prolongó. Foto Germán Canseco

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 14

La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, de Morena, confirmó que esta semana el órgano legislativo debatirá la Ley contra la Extorsión, y consideró que se trata del combate a “un delito grave que afecta a toda la sociedad”.

Destacó que en el dictamen que se discutirá se fortalecen las penas y la reparación del daño, así como también la coordinación entre las diferentes instancias; no obstante, no se refirió a los cambios que se perfilan respecto a la minuta que envió la Cámara de Diputados.

La última semana de octubre, el Senado recibió la minuta aprobada en San Lázaro, pero su análisis se prolongó ante las críticas que surgieron, principalmente desde la oposición, luego de que se establecieron penas inferiores a lo indicado en códigos penales estatales, por lo que se podrían dar casos de sentenciados que quedarían libres con la nueva legislación.