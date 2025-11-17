Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 12
Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur no regresarán a clases presenciales en el presente semestre que concluye el 9 de enero de 2026, sino hasta el 3 de febrero, debido a que las obras aún no están terminadas, estiman alumnos y padres de familia, quienes señalan que prefieren retornar a las aulas cuando los compromisos en materia de seguridad se hayan cumplido.
Aunque se había previsto volver a actividades mañana, la semana pasada estudiantes y papás señalaron que no están dispuestos a regresar con los trabajos a medias, pues temen que podrían quedar inconclusos los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo que sostuvieron a principios de octubre de este año.
Las obras para instalar torniquetes con reconocimiento facial en la entrada, reparar y aumentar las luminarias, así como incrementar los botones de emergencia y rehabilitar los sanitarios, todavía no han concluido, por lo que alumnos y papás aseguran que no existen condiciones para el retorno a las aulas.
El calendario del CCH establece que del 12 al 23 de enero se efectuarán los exámenes de término del semestre 2026-1, de modo que del 26 al 30 del mismo será el periodo intersemestral, en el que se llevan a cabo las reinscripciones para el siguiente semestre que iniciará el 3 de febrero próximo.
Algunos estudiantes comentaron a La Jornada que les gustaría regresar a las aulas: “A mí no me gustan las clases en línea, me recuerdan a la época de la pandemia porque tuve que cursar así la última parte de la primaria y el inicio de la secundaria y no es didáctico”, comentó Lorena, de tercer semestre.
Para David, es “un poco aburrido y deprimente” porque siente que no aprende igual; cuando se conecta a sus clases se distrae y dice que los maestros ni se dan cuenta de lo que aprenden porque “podemos tener las cámaras apagadas y es como sentir que puedes ausentarte, aunque te pasen lista”, comentó.
Avances en las obras
Aunque las autoridades del plantel afirman que las obras llevan un gran avance, no existe una fecha para reanudar actividades presenciales. La instalación de 15 torniquetes con lector de reconocimiento facial lleva 90 por ciento de avance; En la colocación de 271 luminarias hay un avance de 70 por ciento; en los botones de emergencia, de 90 por ciento, señalan. Además la poda de áreas verdes ya se cumplió al 100 por ciento en su primera etapa, mientras en la instalación de las cámaras de seguridad hay un avance de 80 por ciento.
Por otro lado, en las facultades de Arte y Diseño, y Contaduría y Administración, los alumnos piden apoyo a los compañeros para guardias y ayudar a sostener los paros.