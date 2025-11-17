Lilian Hernández Osorio

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 12

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur no regresarán a clases presenciales en el presente semestre que concluye el 9 de enero de 2026, sino hasta el 3 de febrero, debido a que las obras aún no están terminadas, estiman alumnos y padres de familia, quienes señalan que prefieren retornar a las aulas cuando los compromisos en materia de seguridad se hayan cumplido.

Aunque se había previsto volver a actividades mañana, la semana pasada estudiantes y papás señalaron que no están dispuestos a regresar con los trabajos a medias, pues temen que podrían quedar inconclusos los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo que sostuvieron a principios de octubre de este año.

Las obras para instalar torniquetes con reconocimiento facial en la entrada, reparar y aumentar las luminarias, así como incrementar los botones de emergencia y rehabilitar los sanitarios, todavía no han concluido, por lo que alumnos y papás aseguran que no existen condiciones para el retorno a las aulas.

El calendario del CCH establece que del 12 al 23 de enero se efectuarán los exámenes de término del semestre 2026-1, de modo que del 26 al 30 del mismo será el periodo intersemestral, en el que se llevan a cabo las reinscripciones para el siguiente semestre que iniciará el 3 de febrero próximo.

Algunos estudiantes comentaron a La Jornada que les gustaría regresar a las aulas: “A mí no me gustan las clases en línea, me recuerdan a la época de la pandemia porque tuve que cursar así la última parte de la primaria y el inicio de la secundaria y no es didáctico”, comentó Lorena, de tercer semestre.