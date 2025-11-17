Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 11

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud del Frente Binacional de ex braceros y otras organizaciones, en la que solicitan una audiencia con los ministros y la intervención del tribunal para atender su histórica demanda al Estado mexicano: la devolución de las cantidades descontadas de su salario entre 1942 y 1964 por concepto del Fondo de Ahorro Campesino.

La solicitud de los ex trabajadores migrantes, registrada como expediente 2175/2023-VIAJ, fue remitida por la Corte a la Secretaría General de la Presidencia y a la Dirección General de Participación Social para su análisis y gestión institucional ante el gobierno federal, pues este tipo de trámite no faculta al tribunal para resolver el fondo del asunto.

El caso tiene como antecedente el llamado Programa Bracero, formalizado el 23 de julio de 1942, cuando el entonces presidente, Manuel Ávila Camacho, suscribió un convenio internacional con Estados Unidos que permitió a miles de mexicanos laborar legalmente en ese país y cubrir la escasez de mano de obra en los sectores agrícola y ferroviario durante la Segunda Guerra Mundial.