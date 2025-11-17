▲ El Instituto Nacional Electoral convoca a licitación para la elaboración de 84.9 millones de credenciales para votar en cinco años. Foto Roberto García Ortiz

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 10

Concursantes de la licitación pública para la producción de credenciales para votar manifestaron al Instituto Nacional Electoral (INE) su inconformidad con diversos puntos de la convocatoria, que a su juicio derivaría en ventajas hacia determinada empresa.

El INE estableció en los requisitos la entrega hasta de 50 contratos que hayan suscrito los interesados en esta licitación, como vía para demostrar experiencia, aun cuando esos episodios hayan sido de producciones mínimas.

A criterio de varios representantes, esta medida no corresponde con la tarea real a cumplir, es decir, imprimir 17 millones de credenciales al año (84.9 millones en el contrato quinquenal en disputa).

Por ejemplo, el actual proveedor del INE (Veridos México) consideró que las condiciones se apartan de una “evaluación técnica basada en capacidades reales de producción”, según se lee en el documento oficial de la Junta de Aclaraciones de esta Licitación Pública Internacional Abierta Presencial (LP-INE-033/2025), donde fueron desglosadas las 237 preguntas y observaciones elaboradas por los concursantes.

Al contrario, otros dijeron que con el requisito para comprobar la experiencia, el INE busca beneficiar a Veridos, mientras que ésta, a su vez, consideró que ciertas características podrían ser a favor de Cosmocolor.

México es de los pocos países en el mundo que fabrica credenciales para votar con fotografía y datos biométricos; en la mayoría de naciones la gente vota con otro documento de identidad.

Veridos México firmó un contrato que venció en diciembre de 2024, pero seguirá produciendo la mica para votar hasta junio del año próximo, como periodo de transición, mientras se firma un nuevo contrato, ya sea con esa o alguna otra compañía.