Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 8

En el periodo 2015-2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 265 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos en el ejercicio del gasto, que implican probables desvíos por 35 mil 609 millones de pesos y 203.88 millones de dólares, pero 87.5 por ciento de los expedientes los mantiene “en integración”, reportó la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados en su informe anual.

La UEC –instancia de la cámara que a su vez supervisa a la ASF– entregó el informe a la Comisión de Vigilancia de la cámara, en el que se detalla que, de esa cantidad global, sólo se han podido recuperar 25.49 millones, esto es, 0.07 por ciento del total. El monto en dólares sigue sin ser reintegrado.

Advierten por congelación deliberada de los casos

Desde la legislatura pasada, diputadas de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que la ASF mantiene las carpetas “en integración” para congelar las denuncias y dejar precluir los delitos.

En el documento, la UEC resalta que, de las 265 denuncias interpuestas por la ASF en dicho periodo, sólo se han obtenido tres sentencias contra funcionarios públicos, y “lo anterior implica que la eficacia de la auditoría en los procesos penales, bajo esta perspectiva, es de 1.13 por ciento”. Además, sólo dos sentencias están firmes y una no fue favorable para la auditoría.

También detectó que el ente fiscalizador a cargo del auditor David Colmenares Páramo ha incumplido en su obligación de publicar cada semestre datos que permitan dar contexto a los casos en el estatus de denuncias, entre otros, “las causas del estado de trámite; sus implicaciones en términos jurídicos o las acciones que realizará para obtener efectos correctivos tangibles”.