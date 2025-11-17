Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 5

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Presente.

Fotógrafos, reporteros, editores, corresponsales, redactores, auxiliares y trabajadores de otras áreas de La Jornada nos dirigimos a usted para protestar por la agresión de que fue víctima el sábado anterior nuestro compañero Víctor Manuel Camacho, quien fue golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país cuando cubría los hechos de violencia ocurridos durante la marcha de la llamada generación Z en el Zócalo.

A pesar de que el compañero se identificó como fotoperiodista, fue pateado, insultado y amenazado, y dos elementos policiacos le robaron su equipo fotográfico y el teléfono.

Le pedimos que no sólo le reintegren su cámara y celular, como ya ofreció el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, sino que se inicie una investigación a fondo para ubicar y, en su caso, sancionar a los uniformados que cometieron esta agresión injustificable, ya que nuestro compañero sólo estaba cumpliendo con su trabajo.

Confiamos en que se aplicará la justicia y se velará por el respeto a la labor periodística en esta ciudad, que reconocemos es vanguardia en la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, condenamos las agresiones perpetradas contra reporteros y fotógrafos de otros medios.

Atentamente:

José Núñez, Adriana Díaz, Adrián García Baéz, Alberto González, Alberto Ricardez, Alejandro Alegría, Alejandro Cruz, Alejandro Ortiz, Alexia Villaseñor, Alfredo Domínguez, Alma Muñoz, Alonso Urrutia, Amalia Estrada, Ana Karen Alvarado, Andrea Becerril, Ángel Bolaños, Ángel López, Ángel Vargas, Ángeles Cruz, Armando Tejeda, Arturo Cano, Arturo Jiménez, Arturo Sánchez, Blanche Petrich. Braulio Carbajal, Brenda Moncada, Carolina Gómez, Cathia Rodríguez, Clara Zepeda, Cristina Rodríguez, César Arellano, Daniel González, Daniel López, David Arturo Nájera, David Brooks, David Zúñiga, Diego Jiménez, Dora Villanueva, Edahena Villavicencio, Eder Torres, Eirinet Gómez, Elliot González, Emir Olivares, Enrique Méndez, Erika Duarte, Eréndira Palma, Estefania Baena, Eva Álvarez, Fabiola Martínez, Fabiola Palapa, Fabiola Santos, Fernando Camacho, Fernando Martínez, Francisco del Toro, Francisco García Noriega, Francisco Sánchez Martínez, Francisco Nájera, Georgina Saldierna, Germán Canseco, Grecia Patricia Rocío González, Gustavo Castillo, Hermann Bellinghausen, Israel Benítez, Israel Campos, Iván Saldaña, Jackeline Vielma, Jair Cabrera, Jared Laureles, Jessica Xantomila, Jessika Becerra, Jesús Abraham Guerrero, Jesús Díaz Hernández, Joel Sánchez, Jorge Caballero, Jorge Mendoza, Jorge Pablo García, Josefina Quintero, Joshua Reyes, José Carlos González, José Luis Barrera, José Pedraza, Juan Carlos Rosas, Juan José Olivares, Juan Manuel Vázquez, Julio Gutiérrez, Kevin Ruiz, Laura Poy, Lilian Hernández, Lizbeth Tabaco Martínez, Luis Castillo, Luis Hernández Navarro, Luis Ramos, Luis Tovar, Magdalena Rogel, Manuel Flores Rocha, Mara Jimena Pérez, Marcela Aldama, Marco Peláez , Marga Peña, Mercedes Sánchez, Merry MacMasters, Miguel Adolfo Cervantes, Miguel Ángel Velázquez, Montserrat Hawayek, Mónica Mateos, Nayelli Ramírez, Nestor Jiménez, Norma A. Hernández, Omar González, Óscar Martínez, Óscar Tiscareño, Patricia Rodríguez, Penélope Ortega, Perla Moncada, Regina Solórzano, Reyes Martínez, Ricardo Flores, Ricardo Ortiz, Roberto García , Roberto González Amador, Rodolfo Contreras, Rosa Elvira Vargas, Rosalía Villanueva, Rosario Mateo, Sandra Hernández, Sergio Hernández, Sergio Hernández Morelos, Sergio Hernández Vega, Susana Delgado, Tania Molina, Teresa López, Valeria Cepeda, Víctor Manuel García, Yazmín Ortega, Zazil-Ha Troncoso.