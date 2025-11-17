Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 5

Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM en ambas cámaras del Congreso coincidieron en su “rechazo a los hechos de violencia” registrados durante la marcha convocada el sábado anterior por “sectores conservadores”.

En contraste, el PAN enfocó sus críticas en la actuación de los elementos capitalinos; aseguró que agredieron “a los jóvenes” que se manifestaron. No sólo “debe haber una explicación, sino una disculpa pública de la jefa de Gobierno”, apuntó.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, consideró preocupante que la violencia se sitúe por encima de la razón, y llamó a evitarlo. “Ahí están las urnas, la vía electoral pacífica para expresar nuestra inconformidad social o política”.