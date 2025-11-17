René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 5

Villahermosa, Tab., México “es invencible” porque no hay divorcio entre el gobierno y el pueblo, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dijo que la mayoría de los ciudadanos “responde no a aquellos que desean provocar violencia en el país”.

Desde Villahermosa, donde participó en la 14 edición del Festival del Chocolate, la mandataria puntualizó que México es un país libre, independiente y soberano, en referencia a quienes buscan que haya injerencia desde el extranjero.

Lo anterior, un día después de que en varias ciudades se realizaron distintas marchas –de la llamada generación Z y del Movimiento del Sombrero–, en algunas de las cuales se registraron actos de violencia, como la que concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que su gobierno tiene alta aprobación popular debido a los avances alcanzados por la Cuarta Transformación –iniciada en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, y delineó varias de las políticas en favor de la población, como los programas de Bienestar, generación de empleos, aumento al salario o los récords en inversión extranjera.

“Esa es la transformación de la vida pública de México, y por eso tenemos tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo y jamás nos vamos a separar del pueblo. Cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando responde a su pueblo, no hay fuerza que pueda detenernos y es invencible nuestro país”, destacó.