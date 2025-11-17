Ernesto Martínez y Marco Duarte

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 3

Morelia, Mich., José Antonio Cruz Medina, policía de carrera y cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, fue nombrado ayer titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en medio de la crisis de violencia que padecen todas las regiones de la entidad.

Este cambio se suma a la salida de José Ortega Silva, subsecretario de Operación Policial, quien relevó a Ramsés Adalid Vega Sayavedra, ex director de la Policía Auxiliar de la misma dependencia.

Ambos nombramientos son parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desplegó hace una semana, tras los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrados el 19 de octubre y el 1º de noviembre, respectivamente.

El Plan Michoacán contempla una ofensiva contra más de 12 cárteles del narcotráfico que operan, desde hace más de una década, en las diferentes zonas michoacanas.