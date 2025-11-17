Ál

varo Fidalgo se llama el santo al que Javier Vasco Aguirre se aferra, del que espera todo, un milagro. Es la pieza que –considera– le dará forma de último minuto a su rompecabezas, un Tri que hoy por hoy no tiene pies ni cabeza y que por ello, tras un infumable 0-0 ante Uruguay, recibió ensordecedora silbatina en el estadio TSM de Torreón, donde lo único que la gente pedía era ver al portero de los Guerreros, Carlos Acevedo, y no a esa selección de Televisa que no juega a nada y suma cinco partidos sin ganar, con apenas tres goles… Primero la emprendió con abucheos e insultos contra Raúl Tala Rangel (de aceptable actuación) y al final estalló con el “¡Fueee-ra Vas-co, fueee-ra Vas-co…!” porque no los complació.

Los organizadores temían que la falta de triunfos del Tri ante Japón, Sudcorea, Colombia y Ecuador derivara en un estadio semivacío, sin embargo, el respetable acudió, en gran medida por la inclusión de Acevedo en la nómina, pero no le gustó lo que vio… En la selección no hay táctica, todos deben correr desbocados, como caballos de tres años, es lo que les pide el técnico. Antes del intermedio, salió fundido y casi echando espuma por la boca el Chucky Lozano, quien estaba ansioso de agradar al timonel, incluso bajo riesgo de lesionarse… No hay táctica porque el Vasco Aguirre dice que “los esquemas son números telefónicos”. Sus cambios siempre son hombre por hombre. Cero variantes. Pero entonces ¿para qué tiene a los asistentes Toni Amor y Rafa Márquez?… ¿para que le aplaudan todo?

La triste exhibición del sábado por la noche incluyó otro ingrediente que agrada sobremanera al técnico, uno que le insufla el pecho de orgullo: la rijosidad. César Montes, uno de sus favoritos y seguro elemento para ir al Mundial, cometió falta, era un penal que el árbitro le perdonó, y no conforme, el apodado Cachorrro decidió encarar a su rival con agresividad, y empezaron los empujones… Patético. ¿Y quién le dice algo o le pide cuentas a Aguirre…? ¡Nadie! El Vasco clama cada que puede que tiene casi 50 años en el futbol, y Mikel Arriola, Ivar Sisniega y Duilio Davino se apantallan, se cuadran, lo miran como a un dios… Es su selección, su momento estelar y de nadie más.