Aguirre se encomienda a un milagro de Fidalgo
varo Fidalgo se llama el santo al que Javier Vasco Aguirre se aferra, del que espera todo, un milagro. Es la pieza que –considera– le dará forma de último minuto a su rompecabezas, un Tri que hoy por hoy no tiene pies ni cabeza y que por ello, tras un infumable 0-0 ante Uruguay, recibió ensordecedora silbatina en el estadio TSM de Torreón, donde lo único que la gente pedía era ver al portero de los Guerreros, Carlos Acevedo, y no a esa selección de Televisa que no juega a nada y suma cinco partidos sin ganar, con apenas tres goles… Primero la emprendió con abucheos e insultos contra Raúl Tala Rangel (de aceptable actuación) y al final estalló con el “¡Fueee-ra Vas-co, fueee-ra Vas-co…!” porque no los complació.
Los organizadores temían que la falta de triunfos del Tri ante Japón, Sudcorea, Colombia y Ecuador derivara en un estadio semivacío, sin embargo, el respetable acudió, en gran medida por la inclusión de Acevedo en la nómina, pero no le gustó lo que vio… En la selección no hay táctica, todos deben correr desbocados, como caballos de tres años, es lo que les pide el técnico. Antes del intermedio, salió fundido y casi echando espuma por la boca el Chucky Lozano, quien estaba ansioso de agradar al timonel, incluso bajo riesgo de lesionarse… No hay táctica porque el Vasco Aguirre dice que “los esquemas son números telefónicos”. Sus cambios siempre son hombre por hombre. Cero variantes. Pero entonces ¿para qué tiene a los asistentes Toni Amor y Rafa Márquez?… ¿para que le aplaudan todo?
La triste exhibición del sábado por la noche incluyó otro ingrediente que agrada sobremanera al técnico, uno que le insufla el pecho de orgullo: la rijosidad. César Montes, uno de sus favoritos y seguro elemento para ir al Mundial, cometió falta, era un penal que el árbitro le perdonó, y no conforme, el apodado Cachorrro decidió encarar a su rival con agresividad, y empezaron los empujones… Patético. ¿Y quién le dice algo o le pide cuentas a Aguirre…? ¡Nadie! El Vasco clama cada que puede que tiene casi 50 años en el futbol, y Mikel Arriola, Ivar Sisniega y Duilio Davino se apantallan, se cuadran, lo miran como a un dios… Es su selección, su momento estelar y de nadie más.
Varios veteranos andan con saldo negativo. Orbelín Pineda se adueña del balón, se engolosina y cuando lo envuelven los rivales lo suelta muy comprometido, lo regala… En realidad, este equipo, por increíble que parezca, cayó en una Moradependencia; Gilberto Mora, el chaval de 17 años, es el cerebro, con buena visión y gran lectura en la cancha, le pone pausa y reparte juego con sentido. Tiene muchos recursos, cual si cargara vasta experiencia… Pero en la mente de Aguirre está fijo el español Fidalgo, mediocampista del América. Le quiere regalar un Mundial como lo hizo con Gabriel Caballero o Guillermo Franco, aunque sólo tendrá dos meses para ponerlo a punto, no obstante, se va a jugar el todo por el todo a esa carta ¡y al diablo los procesos!
Mientras los dueños están “apanicados”, en caos por la grave situación de Ricardo Salinas Pliego, que tiene con un signo de interrogación a sus tres equipos (Mazatlán, Puebla y parcialmente el Atlas), Miguel Ángel Gil, dueño del Atlético San Luis se puso vivillo y ya sacó tajada de su incursión en la Liga Mx, donde supo del interés del holding Apollo Global Management por invertir en el futbol mexicano –operación a la que se opuso–, pero luego, mañosamente, lo jaló para venderle 55 por ciento del Atlético de Madrid en 2 mil 500 millones de euros. Si Gil tenía un poco más de 50 por ciento del equipo colchonero ¡vaya que se capitalizó!, y nada que invierte en el triste equipo potosino, al cabo que acá no hay descenso.
La buena: Inspirados en el equipo femenil, según confesó el estratega Carlos Cariño, la Sub-17 regaló una alegría al eliminar a Argentina en el Mundial de Qatar y avanzó a octavos de final, donde el martes choca con la favorita Portugal… Cuando las notas buenas caen a cuentagotas sólo queda festejarlas. La mala: Luis Fernando Tena no logró el cometido de llevar a la selección de Guatemala a su primera Copa del Mundo, tras perder ante Panamá; en tanto, Miguel Herrera está al filo de la guillotina, enfrentará el martes a Honduras, Costa Rica debe ganar y esperar una combinación de resultados… Lo de Cruz Azul y el caso de Adalberto Carrasquilla, quien lesionó al portero celeste Kevin Mier, quedó en mero berrinche de los cementeros.