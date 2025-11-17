Enésimo fracaso de la derecha
na vez más fracasó la derecha. Esta vez, como advertimos en una entrega anterior, escalaron en la violencia porque no tienen ninguna otra propuesta. Pusieron a prueba al gobierno, necesitaban un muerto, un herido grave que les permitiera seguir en la campaña contra la 4T, y no lo consiguieron.
Poco más de un millar de jovenes perfectamente bien entrenados derribaron vallas, lanzaron cohetones, cortaron cadenas con instrumentos especiales, utilizaron garrochas y golpearon a los agentes policiacos, es decir, devengaron el salario prometido luego de dejar heridos y lastimados a un centenar de uniformados.
¿De dónde vienen estos provocadores? Tal vez del mismo lugar de donde salió el joven sicario que disparó en contra del presidente municipal de Uruapan, porque esto parece una estrategia de violencia que no para.
Pero esta vez se requiere una reflexión más detenida porque hay algo más que el uso legítimo de la fuerza pública en contra de quienes atentan en contra del gobierno: está en juego la tranquilidad, la paz social. La derecha ha ido tejiendo una estrategia de odio que pueda justificar la represión tan esperada.
No hay casualidades, pero en lo sucedido el sábado pasado hay de esas que están muy bien entrenadas. Por ejemplo, el único video que muestra la brutalidad de los del llamado bloque negro –video que después desapareció del sitio– pertenece a otra de las novedades que corrieron por las calles de la ciudad, un nuevo medio cuyo nombre no deja dudas: La Derecha diario, cuyo historial da idea de la violencia que abrigan y que siempre ha sido un distintivo de esa forma de pensar.
La Derecha, aunque al parecer está en México desde febrero de este año, en el rastreo de sus publicaciones nos indica que se fundó en Argentina hace un lustro y uno de sus fundadores, Fernando Cerimedo, que se lanzó en apoyo a Milei abiertamente cuando el personaje político era muy poco conocido, se convirtió en su portavoz principal. Habría que recordar que en ese entonces, 2023, La Derecha fue denunciado por publicar fake news y campañas de odio en las que se buscaba beneficiar a Milei.
Cerimedo también se encargó, bajo los mismos métodos, de apoyar en Brasil a Jair Bolsonaro, y fue acusado de ser parte de lo que se calificó de intento de golpe de Estado para prolongar el mandato de Bolsonaro. Pero no sólo fue Cerimedo. El año pasado, un periodista español, Javier Negre, hoy casi dueño de La Derecha ha sido blanco de una buena cantidad de acusaciones y condenas judiciales.
Se dice que falseó información y difundió entrevistas que nunca hizo. El caso que lo marcó se publicó en el periódico español El Mundo. Fue una entrevista con una víctima de maltrato que nunca existió. En Argentina fue denunciado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de traidora.
Algunas informaciones aseguran que Negre fue invitado en diciembre del año pasado por Ricardo Salinas a formar en México el diario digital La Derecha; el sábado se hizo presente en algunos lugares claves de esa furia que se vivió en el corazón de nuestro país.
Por eso es que decimos, otra vez, que la derecha que está actuando en México es una de las más peligrosas del mundo. Libertad de expresión, sí, totalmente, pero provocar violencia es otro cantar que está fuera de tono.
De pasadita
Aunque hubo disculpas oficiales de por medio, no hay explicación para la agresión de algunos policías en contra de nuestro compañero y fotógrafo Víctor Manuel Camacho, que también fue víctima de robo por parte de los uniformados. Este tipo de acciones confunden y descalifican el trabajo que el cuerpo de seguridad efectuó el sábado en el Zócalo. Aguas con eso.