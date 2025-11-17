U

na vez más fracasó la derecha. Esta vez, como advertimos en una entrega anterior, escalaron en la violencia porque no tienen ninguna otra propuesta. Pusieron a prueba al gobierno, necesitaban un muerto, un herido grave que les permitiera seguir en la campaña contra la 4T, y no lo consiguieron.

Poco más de un millar de jovenes perfectamente bien entrenados derribaron vallas, lanzaron cohetones, cortaron cadenas con instrumentos especiales, utilizaron garrochas y golpearon a los agentes policiacos, es decir, devengaron el salario prometido luego de dejar heridos y lastimados a un centenar de uniformados.

¿De dónde vienen estos provocadores? Tal vez del mismo lugar de donde salió el joven sicario que disparó en contra del presidente municipal de Uruapan, porque esto parece una estrategia de violencia que no para.

Pero esta vez se requiere una reflexión más detenida porque hay algo más que el uso legítimo de la fuerza pública en contra de quienes atentan en contra del gobierno: está en juego la tranquilidad, la paz social. La derecha ha ido tejiendo una estrategia de odio que pueda justificar la represión tan esperada.

No hay casualidades, pero en lo sucedido el sábado pasado hay de esas que están muy bien entrenadas. Por ejemplo, el único video que muestra la brutalidad de los del llamado bloque negro –video que después desapareció del sitio– pertenece a otra de las novedades que corrieron por las calles de la ciudad, un nuevo medio cuyo nombre no deja dudas: La Derecha diario, cuyo historial da idea de la violencia que abrigan y que siempre ha sido un distintivo de esa forma de pensar.

La Derecha, aunque al parecer está en México desde febrero de este año, en el rastreo de sus publicaciones nos indica que se fundó en Argentina hace un lustro y uno de sus fundadores, Fernando Cerimedo, que se lanzó en apoyo a Milei abiertamente cuando el personaje político era muy poco conocido, se convirtió en su portavoz principal. Habría que recordar que en ese entonces, 2023, La Derecha fue denunciado por publicar fake news y campañas de odio en las que se buscaba beneficiar a Milei.