obierno de México. Secretaría de Economía: Atendiendo a su convocatoria a opinar sobre la renegociación del T-MEC, nos permitimos expresar:

1) El T-MEC actual (y antes el TLCAN de 1994) han sido en balance profundamente lesivos para México. Ambos representan la forma más acabada de neocolonialismo, al hacer parecer como “trato entre iguales” un mecanismo de intercambio desigual e invasión económica.

2) Un indicador contundente del efecto aperturista del TLCAN/T-MEC en la economía mexicana es su pérdida de dinamismo. Nuestra economía (PIB) creció durante seis sexenios (1947-1982) (gráfico 1) a una tasa promedio de 6.5% anual bajo la política de crecimiento endógeno (de generación interna) (EU a 3.6), frente a los siete sexenios siguientes (1983-2024), que sólo promedian un crecimiento de 1.8% (EU, 2.7) con la política de crecimiento exógeno (de generación externa) (gráfico 2).

3) Pero con los tratados México no sólo perdió la capacidad de crecer; también perdió la capacidad de orientar su desarrollo, su autodeterminación económica, y con ello prácticamente toda su industria penosamente creada (con todos sus defectos) en las décadas de crecimiento endógeno; también perdió el control del campo y los alimentos, de los medicamentos y del sistema financiero, eje de la inversión y el crecimiento; también perdió partes esenciales del sector servicios que funcionaban bien. Hoy, a cuatro décadas de neoliberalismo, corporativos y países aún nos “succionan” valor agregado, empleo y crecimiento.

4) Hoy México no tiene prácticamente industrias terminales importantes; somos un país maquilador sin capacidad de arraigar el valor agregado que enriquece a los corporativos foráneos y deja mínimos en el país. Sin límites cualitativos y cuantitativos a la inversión extranjera directa, México no podrá industrializarse.

5) La estratégica autosuficiencia alimentaria es una entelequia en tanto el campo se rija por las directrices del T-MEC. En 1985 México era casi autosuficiente en granos básicos y ahora es gravemente deficiente (gráfico 3). En 1985 sólo importamos del consumo de los cuatro básicos 16.3% y en 2024 53.3%. Es, pues, ineludible recuperar la soberanía alimentaria absoluta.