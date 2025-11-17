S

e tiende a creer que los conservadores, ricos y pobres, sólo están en la derecha en lo que quieren mantener establecido, ya por privilegios, ya por miedo. Sin embargo, el conservadurismo o afán de rechazar cambios, abarca a todas las ideologías, incluidas izquierdas variopintas.

Con relación a la columna “Laicos arcaicos”, del 3 de noviembre pasado, fue muy interesante la reacción de varios lectores, ins-talados más en la confusión que en la madura revisión de actitudes y desempeños de la izquierda, concretamente ante la condición mortal de los seres humanos y su descuidado derecho a la muerte digna en el mundo, no solo en México.

Tras aludir a la valiente y sustentada postura de Samara Martínez, con una enfermedad incurable hace 10 años y su propósito de que se reforme el artículo 166 bis 21 de la farragosa Ley General de Salud que prohíbe la eutanasia, señalaba: “Urge pues más congruencia de la 4T, ¿o con quiénes seguimos topando?”

Un lector aclaró: “Con quiénes cree que se topa todo propósito serio de renovación, con la derecha y sus aliados, como iglesias, colegios particulares, medios de comunicación incorregibles, fieles creyentes, clase política y otros aliados del oscurantismo iluminado por la luz de un sistema sin consciencia y corrupto”. Eso ya se sabe, pero el que calla otorga, por lo menos poder.