ecenas de millares de jóvenes marcharon por avenida Insurgentes Sur, de Ciudad Universitaria al cruce con la avenida Félix Cuevas. A la cabeza iba el gran rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Era el 1 de agosto de 1968 y el motivo de la protesta fue la violación de la autonomía universitaria y la represión estudiantil por el gobierno diazordacista. La columna regresó a CU porque había soldados y granaderos dispuestos a no dejarlos pasar. No hubo un cristal roto, un comercio pintarrajeado o un transeúnte agredido. El movimiento tenía en contra a la televisión, a la clase política y empresarial, inclusive al Congreso. El sistema priísta y sus paleros panistas se estremecieron ante la demostración de fuerza de la juventud. Fue el preludio del 2 de octubre de 1968.

Desvirtuaron la marcha

¿Por qué lo recuerdo? Han transcurrido desde entonces 57 años. ¿Dónde están los jóvenes de hoy dispuestos a marchar por sus ideales? ¿Dónde los pumas y los politécnicos? ¿Y los jóvenes del TEC y la Iberoamericana? ¿Qué sucede con los trabajadores jóvenes de los bancos, el comercio, las fábricas y el campo? Forman el núcleo de la Generación Z, pero estuvieron ausentes en la manifestación del sábado, no obstante la intensa campaña de promoción de la televisión, TV Azteca en particular, y las redes sociales. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), al primer trimestre de este año había en México 30.4 millones de personas de 15 a 29 años; 51 por ciento eran mujeres, y 49 por ciento, hombres. Sin embargo, escasamente habrán concurrido 20 mil a la marcha. Hubo más bots en redes que participantes. Las causas de su ausencia pueden ser muchas, pero una de ellas es la falta de claridad de objetivos y el perfil de los convocantes. No tienen credibilidad el “ideólogo” Vicente Fox ni el “estratega” Claudio X González; desvirtuaron la marcha. No es que falten banderas por las cuales luchar, las hay, y muchas. La inseguridad, la corrupción de personajes de la clase política, la impunidad, etcétera. Pero la oposición necesita otro tipo de líderes.

Mete reversa Trump

Fue advertido a tiempo de que el tarifazo iba a generar un aumento de precios porque los comerciantes estadunidenses se negarían a disminuir sus ganancias y trasladarían el costo a los consumidores. El presidente Trump ha tenido que meter reversa y eliminó o aligeró el arancel a productos como café, frutas y verduras. Uno de los países beneficiados es Colombia, a cuyo presidente, Gustavo Petro, insultó llamándolo “capo de las drogas”. Se toma café colombiano en millares de hogares y Starbucks.