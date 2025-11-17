En Chile, tensión política por elección presidencial

E

n las elecciones de Chile que se celebraron ayer para el relevo en el Ejecutivo, de 179 diputados y de senadores en siete regiones del país tuvieron dos presidenciables que pasaron al boletaje o segunda vuelta por no alcanzar más de 50 por ciento de votos.

Éstos fueron la candidata de la izquierda que se alió con el Partido Demócrata Cristiano, Jeanne-tte Jara, al obtener 27 por ciento de los sufragios; mientras el derechista Republicano, José Antonio Kast, alcanzó 25 por ciento.

En la nación sudamericana la situación política continuará tensa y polarizada hasta el 14 de diciembre, cuando se verifique en la segunda vuelta a la ganadora o el ganador, y saberse en esta semana cómo quedará conformado el Congreso y el Senado.

Mientras, Jara tendrá que organizar y fortalecer más su coalición para derrotar a las derechas chilenas que sin duda respaldarán a Kast para que finalmente conquiste la presidencia.

Los primeros análisis de los comicios advierten que a la candidata de la izquierda no le sirvió de mucho que el saliente presidente Gabriel Boric no tuviese una buena gestión durante su mandato; sin embargo, cabe decir que la aspirante presidencial tuvo gran apoyo de la juventud, de los ciudadanos que radican en Europa y Australia, y de los migrantes latinoamericanos que radican en Chile y que tuvieron en esta ocasión el derecho de votar.

En tanto Kast, para alcanzar el poder no sólo acentuará en los próximos días su campaña con propaganda millonaria a través de bots y trolls, sino a su vez buscará el aval de todos los sectores derechistas de Chile, asimismo de la ayuda externa de una internacional derecha americana que ya se extiende con el abierto apoyo de los presidentes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Bolivia y Argentina, además de la derecha brasileña.

Mario Trujillo Bolio

Considera excelente la crónica de Hermann Bellinghausen

Hermann Bellinghausen captó muy bien, en su excelente crónica publicada ayer, la verdadera actitud que se encubría en las dos marchas del sábado pasado, la de generación Z y la del Movimiento del Sombrero, en su comportamiento calmado y terso mientras caminaban hacia el Zócalo.

La idea era deslindar su postura de la que exhibieron los violentos encapuchados durante varias horas, pero su verdadera actitud traicionó a los marchistas y los aplausos, las risas, los gritos jubilosos, así como los sucios insultos a la Presidenta, mostraron lo que había tras la modosidad de sus marchas. La vinculación estaba clara.

La negación de parte de los opositores de que se cancelan derechos, también la demostró Hermann con la joven de ojos llorosos que declaraba que no hay libertad de expresión en México, mientras daba rienda suelta a su denuncia “ante las cámaras de un canal de televisión comercial”.

Tere Gil

Extrañeza

Me extrañó ver de sombrero a quien siempre vivió de gorra.

Benjamín Cortés V.

Mexicanos tenemos memoria histórica sobre las marchas

La marcha del pasado sábado de la supuesta generación Z en contra de la violencia me obligó a refrescar la memoria mediante la consulta de cifras de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que la cantidad de alcaldes asesinados en esas administraciones sumó 79, 37 y 42, respectivamente, más el homicidio de Rodolfo Torre Cantú, candidato en campaña por el PRI a la gubernatura de Tamaulipas en 2010.