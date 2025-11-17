En Chile, tensión política por elección presidencial
n las elecciones de Chile que se celebraron ayer para el relevo en el Ejecutivo, de 179 diputados y de senadores en siete regiones del país tuvieron dos presidenciables que pasaron al boletaje o segunda vuelta por no alcanzar más de 50 por ciento de votos.
Éstos fueron la candidata de la izquierda que se alió con el Partido Demócrata Cristiano, Jeanne-tte Jara, al obtener 27 por ciento de los sufragios; mientras el derechista Republicano, José Antonio Kast, alcanzó 25 por ciento.
En la nación sudamericana la situación política continuará tensa y polarizada hasta el 14 de diciembre, cuando se verifique en la segunda vuelta a la ganadora o el ganador, y saberse en esta semana cómo quedará conformado el Congreso y el Senado.
Mientras, Jara tendrá que organizar y fortalecer más su coalición para derrotar a las derechas chilenas que sin duda respaldarán a Kast para que finalmente conquiste la presidencia.
Los primeros análisis de los comicios advierten que a la candidata de la izquierda no le sirvió de mucho que el saliente presidente Gabriel Boric no tuviese una buena gestión durante su mandato; sin embargo, cabe decir que la aspirante presidencial tuvo gran apoyo de la juventud, de los ciudadanos que radican en Europa y Australia, y de los migrantes latinoamericanos que radican en Chile y que tuvieron en esta ocasión el derecho de votar.
En tanto Kast, para alcanzar el poder no sólo acentuará en los próximos días su campaña con propaganda millonaria a través de bots y trolls, sino a su vez buscará el aval de todos los sectores derechistas de Chile, asimismo de la ayuda externa de una internacional derecha americana que ya se extiende con el abierto apoyo de los presidentes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Bolivia y Argentina, además de la derecha brasileña.
Mario Trujillo Bolio
Considera excelente la crónica de Hermann Bellinghausen
Hermann Bellinghausen captó muy bien, en su excelente crónica publicada ayer, la verdadera actitud que se encubría en las dos marchas del sábado pasado, la de generación Z y la del Movimiento del Sombrero, en su comportamiento calmado y terso mientras caminaban hacia el Zócalo.
La idea era deslindar su postura de la que exhibieron los violentos encapuchados durante varias horas, pero su verdadera actitud traicionó a los marchistas y los aplausos, las risas, los gritos jubilosos, así como los sucios insultos a la Presidenta, mostraron lo que había tras la modosidad de sus marchas. La vinculación estaba clara.
La negación de parte de los opositores de que se cancelan derechos, también la demostró Hermann con la joven de ojos llorosos que declaraba que no hay libertad de expresión en México, mientras daba rienda suelta a su denuncia “ante las cámaras de un canal de televisión comercial”.
Tere Gil
Extrañeza
Me extrañó ver de sombrero a quien siempre vivió de gorra.
Benjamín Cortés V.
Mexicanos tenemos memoria histórica sobre las marchas
La marcha del pasado sábado de la supuesta generación Z en contra de la violencia me obligó a refrescar la memoria mediante la consulta de cifras de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que la cantidad de alcaldes asesinados en esas administraciones sumó 79, 37 y 42, respectivamente, más el homicidio de Rodolfo Torre Cantú, candidato en campaña por el PRI a la gubernatura de Tamaulipas en 2010.
No recuerdo en esos 12 años 80 manifestaciones exigiendo justicia para ellos. Con excepción de aquella marcha blanca en agosto de 2008, que exigía no más violencia y en la que Felipe Calderón declaró unirse a dicha protesta, olvidando su carácter de presidente y la obligación de resolver el asunto, no de protestar.
También recuerdo el pacto de silencio en 2011 entre el propio Calderón y muchos medios de comunicación para no divulgar noticias de violencia.
Muchos mexicanos tenemos memoria.
Juan Manuel Hernández Castillo
Cobro de impuestos a los más acaudalados, legado de AMLO
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República marcó un hito en la historia de nuestra nación, más que todo, por sus políticas económicas y tributarias; el ex presidente acabó con muchos mitos; por ejemplo, que el aumento de los salarios nos llevaría a la crisis económica, que no había dinero para la entrega de programas sociales o que se debía proteger a toda costa a los empresarios; a estos últimos, el ex mandatario sí les cobró impuestos a los más acaudalados del país, mismos que se hicieron ricos bajo la protección de los gobiernos del PRI y del PAN.
El ex presidente López Obrador aseguró que la recaudación a los más ricos no sólo es un acto de justicia: también es una política socioeconómica de gran trascendencia con la que se pretende disminuir la desigualdad entre la sociedad, apostando por la consolidación de un Estado de bienestar y, con ello, la implementación de una política redistributiva de la riqueza, un plan que ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque todavía se requieren de más ajustes.
Así, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los adeudos de Ricardo Salinas Pliego es histórico, porque doblegó a uno de los empresarios más poderosos de México, quien ha abusado del sistema de justicia, ha salido impune de todas sus tropelías y ha empleado toda clase de estrategias jurídicas para no pagar; como aseguraron los economistas ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu y James A. Robinson: “la falta de estado de derecho hecha ley”.
Axel Abraham Pensamiento Mendoza
Invitación
Conferencia Las caras de la conquista de México Tenochtitlan
El Colectivo Morena Chilangos (COMOCHI) invita a la conferencia titulada "Las caras de la conquista de MéxicoTenochtitlan", que ofrecerá el doctor. Cuauhtémoc Domínguez Nava y el licenciado Abel Nicolás Fernández Herrera. La cita es en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora núm 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Angel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX el martes 18 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, en modalidad presencial y se transmitirá vía Facebook en vivo https://www.facebook.com/share/17TgoUyfwe/?mibextid=wwXIfr