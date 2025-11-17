Europa Press.

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 28

Unas 630 mil personas, según la policía, se volcaron ayer en Manila para denunciar el gran escándalo de corrupción que persigue desde principios de año al presidente, Ferdinand Marcos Jr, en el que están implicados varios de sus aliados. La protesta, convocada por la Iglesia de Cristo, comenzó anteayer y se extenderá hasta mañana. En una segunda marcha en el Monumento al Poder del Pueblo, en la ciudad de Quezón, participaron unas 45 mil personas convocadas por una organización formada sobre todo por oficiales retirados de las fuerzas armadas, que instaron a Marcos a “tomar medidas para restablecer la confianza en su cargo”.