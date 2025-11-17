De La Redacción

Lunes 17 de noviembre de 2025

La congresista estadunidense de origen palestino Rashida Tlaib y otros 20 parlamentarios demócratas presentaron una resolución para que Washington reconozca oficialmente que las operaciones militares de Tel Aviv en la franja de Gaza, desde octubre de 2023, constituyen un genocidio contra los gazatíes, informó ayer The Jerusalem Post.

El texto del proyecto legislativo indica que Estados Unidos “tendría que garantizar que ni individuos ni empresas dentro de su jurisdicción colaborarán, ayudarán o incitarán al presunto genocidio, y los infractores serían investigados y procesados. Otras personas y empresas implicadas en los supuestos crímenes serían objeto de sanciones”, reportó el medio israelí.

“Mientras nuestro gobierno sigue dando carta blanca a los crímenes de guerra y la limpieza étnica, las sonrisas de los niños palestinos se apagan con bombas y balas fabricadas en Estados Unidos. Para acabar con este horror, debemos rechazar la negación del genocidio y cumplir con nuestras obligaciones legales vinculantes en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, tratado adoptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948, expuso Tlaib en un comunicado.