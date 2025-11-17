Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 27
Madrid. El Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió de las autoridades de Bogotá la confirmación de las muertes de siete niños reclutados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un bombardeo efectuado por el ejército la semana pasada en Guaviare, en el este del país, contra el grupo liderado por Iván Mordisco.
“Con profunda preocupación hemos recibido la confirmación, por parte de la Defensoría de Colombia y de su Instituto de Medicina Legal, del fallecimiento de tres niños y cuatro niñas en el desarrollo de las hostilidades”, indicó la oficina del representante del Alto Comisionado, Scott Campbell, en un comunicado en redes sociales.
Destacó que el ataque ocurrió contra un “objetivo militar legítimo”, y que los siete menores fallecidos eran “víctimas de reclutamiento por el grupo armado ilegal”.
Instó al gobierno colombiano a “hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó antier que “no es un crimen de guerra, porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente.
“En las 12 acciones de bombardeo que he ordenado en mi gobierno, he pedido el máximo de inteligencia para evitar muerte de menores y lo he hecho sobre la base de neutralizar mandos de los grupos del narco. Mi ofrecimiento de paz buscaba antes que nada liberar menores de la guerra. Por diferentes motivos hemos liberado 2 mil 411 niños”, señaló en sus redes sociales.