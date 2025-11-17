Europa Press

Madrid. El Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió de las autoridades de Bogotá la confirmación de las muertes de siete niños reclutados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un bombardeo efectuado por el ejército la semana pasada en Guaviare, en el este del país, contra el grupo liderado por Iván Mordisco.

“Con profunda preocupación hemos recibido la confirmación, por parte de la Defensoría de Colombia y de su Instituto de Medicina Legal, del fallecimiento de tres niños y cuatro niñas en el desarrollo de las hostilidades”, indicó la oficina del representante del Alto Comisionado, Scott Campbell, en un comunicado en redes sociales.

Destacó que el ataque ocurrió contra un “objetivo militar legítimo”, y que los siete menores fallecidos eran “víctimas de reclutamiento por el grupo armado ilegal”.