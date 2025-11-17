Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 27

Washington. El Pentágono retiró algunas tropas de la Guardia Nacional de Chicago y Portland, semanas después de que el presidente, Donald Trump, las desplegó para combatir lo que describió como un aumento de la delincuencia, informó ayer un funcionario militar familiarizado con la decisión.

La fuente, que habló bajo anonimato, señaló que 200 soldados de la Guardia Nacional de California, que fueron enviados a Portland, y otros 200 agentes de la misma corporación, pero de Texas, que fueron mandados a Chicago, regresarían ayer a sus estados de origen.

El gobierno de Trump envió las tropas a esas ciudades el mes pasado bajo el argumento de que eran necesarias para apoyar al personal de aplicación de las leyes migratorias a escala nacional que se enfrentaba a manifestaciones de activistas y opositores.

Sin embargo, las tropas nunca se unieron a las operaciones de inmigración en esas ciudades, debido a demandas legales que desafiaron su despliegue.

El Pentágono y un portavoz de la gobernadora de Oregon, la demócrata Tina Tonek, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un vocero del gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, indicó que el estado no recibió noticias del gobierno federal sobre una retirada de las tropas.