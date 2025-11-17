Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 26
Quito. El electorado ecuatoriano rechazó de forma abrumadora este domingo en un referendo y consulta popular las cuatro propuestas impulsadas por el presidente, Daniel Noboa, entre ellas las de establecer bases militares extranjeras y cambiar la Constitución actual.
Tras conocer los resultados, el mandatario andino aceptó la derrota: “respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, señaló en su cuenta de X.
Con el escrutinio de 75.86 por ciento y con una tendencia irreversible, el No se impuso en todas las preguntas. Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la primera propuesta del presidente Noboa, que hacía referencia a la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras, el rechazo fue de 60.55 por ciento. En cambio, recibió un apoyo de 39.45.
En la segunda pregunta, para eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto a las organizaciones políticas, con una reforma parcial de la Constitución, el No obtuvo 58.06 por ciento, por otra parte, el Sí llegó a 41.94.
En la tercera pregunta, el No a la reducción de legisladores alcanzó 53.48 por ciento.
La última pregunta, que era la única de consulta popular y hacía referencia a la convocatoria de una asamblea constituyente con el fin de redactar una nueva carta magna para el país, la tendencia fue aún más marcada. El rechazo a esta iniciativa del presidente Noboa fue de 61.61 por ciento y el apoyo de 38.39.
Según el Consejo Nacional Electoral, la participación ciudadana superó 80 por ciento.
¿Derrota para Trump?
Varios analistas geopolíticos coinciden en que esta derrota no es sólo para el régimen de Noboa, sino que también envía un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tenía un interés particular por instalar una base militar en Ecuador. Eso le facilitaba una fuerte influencia en el Pacífico oriental y contrarrestar la presencia de China o Rusia. Incluso, algunos señalaron que facilitaría la toma de Venezuela.