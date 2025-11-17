▲ La diferencia entre los dos principales candidatos en los comicios, el fundamentalista religioso José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara, fue de sólo dos puntos. Foto Afp y Ap

Santiago. La militante comunista y candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, ganó la primera vuelta de la elección presidencial en Chile celebrada este domingo, con 26.7 por ciento de los votos, imponiéndose a José Antonio Kast, el republicano ultraderechista, pinochetista y fundamentalista religioso, que obtuvo 24.05 por ciento de las preferencias.

Fue un resultado mucho más estrecho de lo previsto por analistas y encuestas, lo cual augura un desenlace muy competitivo, tal vez más favorable a la derecha histórica, cuyos aspirantes obtuvieron altas votaciones que, no se sabe con certeza, cómo se comportarán en la segunda ronda, el próximo 14 de diciembre.

“Las primeras gracias se las quiero dar a Dios, este es un primer paso pero lo más importante es lo que viene adelante: derrotar a un gobierno fracasado, y le decimos al crimen organizado que las fronteras serán cerradas, porque vamos por más”, fueron las primeras declaraciones de Kast en su discurso, la noche de este domingo.

La revelación de la justa dominical fue Franco Parisi, un economista populista que adoptó como lema de campaña “Ni fachos ni comunachos” y con cero presencia en la contingencia política del país, que arribó tercero con 19.5 por ciento de los sufragios.

Parisi hace cuatro años fue aspirante presidencial, compitiendo desde el extranjero, prófugo de los tribunales de familia, cuyos electores serán decisivos de cara a la segunda vuelta.

Johannes Kaiser, un ultraderechista cuya emergencia llamó la atención en semanas recientes, llegó cuarto, con 13.9 de las preferencias electorales. En tanto, la gran perdedora fue Evelyn Matthei, de la derecha histórica, pospinochetista, que apenas llegó quinta, con 12.5 por ciento, un fracaso de grandes dimensiones, considerando que ella era favorita hace seis meses, cuando empezó una debacle a manos de sus rivales ultraderechistas.