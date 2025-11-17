Afp, Reuters, Dpa y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 25

Palm Beach., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer: “no vamos a permitir que las drogas entren por México, no dejaremos que ingresen por Venezuela”, y no descartó “tener algunas discusiones con (el mandatario venezolano, Nicolás) Maduro, y ver qué resulta del diálogo. A ellos les gustaría hablar”.

Horas antes, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, anunció en X que tiene la “intención” de declarar al llamado cartel de Los Soles “organización terrorista extranjera” y aseguró, sin presentar pruebas, que ese grupo está encabezado por Maduro, por cuya captura el gobierno de Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Por su parte, el Comando Sur informó, también en X, que sus fuerzas destruyeron otra embarcación, bajo la acusación, sin pruebas, de que transportaba drogas en el Pacífico Oriental con saldo de tres muertos.

Suman ya 21 ataques de las fuerzas armadas estadunidenses contra lanchas en el Pacífico y el Caribe, con saldo de 83 ejecuciones extrajudiciales.

Portaviones, para abatir el narcoterrorismo

El Comando Sur señaló en otro comunicado que el grupo de ataque del portaviones Gerald Ford, considerado el más grande y moderno de la flota de Estados Unidos en el Caribe, sigue la “directiva de Trump de desmantelar las organizaciones criminales trasnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria”.

El Informe Mundial sobre Drogas 2025, de la oficina de Naciones Unidas en la materia, reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes y con una mención reducida como ruta de tráfico hacia Estados Unidos y Europa.

Magnate no descarta diálogo

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach, Florida, antes de abordar un vuelo de regreso a Washington, el jefe de la Casa Blanca señaló que mantendría “conversaciones” con Maduro, pero no ofreció más detalles sobre la posibilidad del diálogo, aunque sugirió que seguirá la presión sobre el gobierno bolivariano.