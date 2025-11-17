Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 31

Un total de 90 tortugas terrestres y dulceacuícolas fueron reinte-gradas a la reserva Parque Estatal Lagunas de Yalahau, en la comu-nidad maya de Homún, a fin de fortalecer la conservación de la vida silvestre en Yucatán, informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable. A diferencia de una reubicación, la translocación implica trasladar organismos vivos a un sitio distinto e incluso más alejado de su distribución original, con el objetivo de fortalecer poblaciones silvestres, restituir individuos en ecosistemas saludables o conservar especies en riesgo.