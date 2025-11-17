Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 31

Chilpancingo, Gro., La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) aseveró que Juvenal Poblete, presidente municipal de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica, apoya al grupo criminal Los Ardillos y presiona a las comunidades para que no se organicen.

En entrevista por vía telefó-nica, uno de los dirigentes de la UPOEG en esa demarcación responsabilizó a Poblete, quien llegó al cargo mediante una alianza entre los partidos Morena, Verde Ecologista de México del Trabajo, de “cualquier cosa que le pueda pasar a los pueblos” que se están organizando, ya que protegen a Los Ardillos, que andan en varias localidades.