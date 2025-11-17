Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 30

Chilpancingo, Gro., La zona sur-sureste del país es la “más peligrosa para la defensa comunitaria”, por los asesinatos de defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente, críticos del sistema y activistas contra la inseguridad y por la justicia, la verdad y la paz en el estado de Guerrero, aseguró la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa México AC).

A partir de 2019, documentó que 53.4 por ciento de un total de 42 asesinatos cometidos contra defensores de los derechos a la tierra, al territorio y a un medio ambiente sano se cometieron es esta región, una de las más pobres del país.

Indicó que el asesinato del abogado y activista Anselmo Campuzano Martínez –que comenzó en septiembre de 2014 a defender los colectivos de familiares de personas ausentes del municipio de Iguala, desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en esa ciudad–, es el último de la lista iniciada hace siete años.

Campuzano Martínez murió el 4 de octubre, un día después de ser baleado al salir de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esa cabecera municipal, en la zona norte de Guerrero, donde había presentado una denuncia por corrupción contra agentes ministeriales.

Su hermana, Bertha Denisse Campuzano Martínez, expuso vía telefónica que su familia, que sigue radicando en Iguala a pesar del asesinato de su consanguíneo, está recibiendo amenazas por teléfono de extraños que le dicen: “Ya hablaste mucho”.

Agregó: “Pido ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y (a la gobernadora) Evelyn Salgado Pineda; ellas son madres y seguramente me comprenderán”.

Educa México, que monitorea y documenta los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos, señala que hasta 2019 Guerrero ocupaba el segundo lugar, con tres víctimas ese año, después de Oaxaca, donde se contabilizaron 10 casos. Pero a partir de ese año se registraron en Guerrero 42 víctimas, lo que lo sitúa al estado en el primer lugar y Oaxaca, con 34, en segundo.

Destacan los casos de Julián Cortés Flores, indígena me’phaa (tlapaneco) integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), asesinado en San Luis Acatlán, en región la Costa Chica, el 12 de abril de 2019.

También resalta el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), defensor del río Papagayo, integrante del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos, y líder de Turisteros Unidos en Defensa de Playa Icacos, quien fue atacado a balazos el 18 de abril en plena Semana Santa en la playa Icacos de Acapulco, y falleció una semana después.

Otro activista ultimado este año fue Sergio Hugo Ureiro Castañeda, líder del Movimiento en Defensa de la Plazoleta Los Cántaros, abatido el 20 de julio en Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta.

Igualmente se documentaron los homicidios de José Lucio Bartolo Faustino y de Modesto Verales Sebastián, indígenas nahuas promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), asesinados el 4 de mayo de 2019.

Isaías Cantú Carrasco, indígena me’phaa, presidente del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta, e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, fue ejecutado el 11 de octubre de 2019; también Arnulfo Cerón Soriano, indígena nahua dirigente del Frente Popular de la Montaña, desapareció en Tlapa el 11 de octubre, y fue encontrado en una fosa clandestina el 20 de noviembre del mismo año.

Un mes después, el 9 de diciembre, asesinaron a Manuel Alejandro Gutiérrez, indígena nahua fundador y coordinador del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán. El 24 de abril de 2020 fue ultimado Jesús Memije Martínez, delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en la Costa Grande, cuando iba con su hijo a la comunidad de Yetla, municipio de Coyuca de Benítez. El 12 de mayo de 2020 , asesinaron a Óscar Ontiveros Martínez, líder opositor a la empresa minera Media Luna, municipio de Cocula.