▲ Micaela Cabañas Ayala (al centro), hija del finado guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, junto con líderes de organizaciones sociales y ex combatientes, durante una conferencia de prensa en Chilpancingo, Guerrero. Foto Sergio Ocampo Arista

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 30

Chilpancingo, Gro., Líderes de organizaciones sociales, ex guerrilleros y el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, rechazaron que el gobierno estatal morenista que encabeza Evelyn Salgado Pineda, organice el aniversario luctuoso del comandante Lucio Cabañas Barrientos, previsto para el 2 de diciembre en Atoyac de Álvarez, municipio de la Costa Grande de Guerrero, luego del homenaje al ex mandatario Rubén Figueroa Figueroa, que, dijeron, representa el cacicazgo y la represión de la lucha social durante la guerra sucia.

En cambio, anunciaron una jornada de lucha que empezará el 30 de noviembre, en El Otatal, de Tec-pan de Galeana, donde el 2 de diciembre de 1974, cayó en combate Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres.

Micaela Cabañas Ayala, hija del líder, calificó de doloroso e inadmisible dicho evento, efectuado (hace ocho días en la cabecera municipal de Huitzuco de los Figueroa, en la zona norte de la entidad), en honor de Figueroa Figueroa, de quien dijo: “ese señor, violó a mi mamá y mandó asesinar a mi padre”.

En conferencia explicaron que en la conmemoración se incluye la presentación de libros y la premiación al primer lugar de un concurso de poesía, en memoria del maestro en el zócalo de Atoyac de Álvarez.

Por su parte, Diana Itzel Hernández, hija del dirigente Bernardo Ranfi Hernández Acevedo, asesinado con toda su familia, y quien acusó al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, planteó que primero Evelyn Salgado se disculpe y tome en cuenta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Figueroa Figueroa hizo mucho daño al pueblo de Guerrero; así “la mandataria también debe admitir que es un hombre oscuro en la historia de la entidad, y por eso debe ofrecer disculpas a las víctimas por el homenaje”.

Advirtió que de llevarse a cabo el evento oficial en el zócalo de Atoyac de Álvarez, no se va a permitir que asistan los funcionarios.

A la rueda de prensa acudieron Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero; Arturo Miranda Ramírez, ex combatiente y dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; Gonzalo Brito Cuevas, ex guerrillero y escritor; así como Bulmaro Muñiz Olmedo, ex líder de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, entre otras personalidades.