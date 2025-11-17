Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 29
Ecatepec, Méx., Policías municipales y elementos de la Marina localizaron vivo a un menor de 13 años, quien con engaños fue obligado a salir de su domicilio tras de que le hablaron por telefóno como parte de la modalidad de extorsión “llamadas cruzadas” en la colonia Santa María Chiconautla.
Efectivos de los sectores 3 y 14 recibieron el sábado la solicitud de apoyo de una mujer que denunció que por la mañana un desconocido la llamó a su celular asegurando que tenía a su hijo y debía depositar 51 mil pesos en una tienda del centro comercias Plaza Sendero.
La afectada relató que al acudir a su domicilio se percató de que la puerta estaba abierta y se dio cuenta que el menor no se encontraba en casa; preguntó a su hija mayor pero no sabía su paradero. Explicó que en varias llamadas le exigieron depositar diversas cantidades en sucursales bancarias de plazas comerciales y rompiera los comprobantes si quería volver a ver a su hijo.
Luego de cuatro horas de ausencia del adolescente, la mujer pidió apoyo a elementos de la corporación y de inmediato se alertó a agentes de los grupos especiales, Marina y la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas para poner en marcha el protocolo correspondiente.
Tras labores de inteligencia y rastreo de celular, los uniformados lograron contactar al menor luego de seis horas de ausencia; les dijo que se encontraba en un parque en la colonia La Guadalupana.
El adolescente relató que al estar en su casa recibió una llamada donde le indicaron que su mamá estaba secuestrada, que debía salir de su domicilio si quería ayudarla y tenía que caminar a un lugar conocido hasta que su familiar llegara.
Agentes de Ecatepec y efectivos de Marina resguardaron al menor y lo entregaron a su madre, mientras la Unidad de Atención a Víctimas otorgó atención sicológica y asesoría jurídica a la familia para presentar una denuncia por extorsión.