Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 29

Ecatepec, Méx., Policías municipales y elementos de la Marina localizaron vivo a un menor de 13 años, quien con engaños fue obligado a salir de su domicilio tras de que le hablaron por telefóno como parte de la modalidad de extorsión “llamadas cruzadas” en la colonia Santa María Chiconautla.

Efectivos de los sectores 3 y 14 recibieron el sábado la solicitud de apoyo de una mujer que denunció que por la mañana un desconocido la llamó a su celular asegurando que tenía a su hijo y debía depositar 51 mil pesos en una tienda del centro comercias Plaza Sendero.

La afectada relató que al acudir a su domicilio se percató de que la puerta estaba abierta y se dio cuenta que el menor no se encontraba en casa; preguntó a su hija mayor pero no sabía su paradero. Explicó que en varias llamadas le exigieron depositar diversas cantidades en sucursales bancarias de plazas comerciales y rompiera los comprobantes si quería volver a ver a su hijo.

Luego de cuatro horas de ausencia del adolescente, la mujer pidió apoyo a elementos de la corporación y de inmediato se alertó a agentes de los grupos especiales, Marina y la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas para poner en marcha el protocolo correspondiente.