El gobernador Salomón Jara utiliza la administración estatal para dar cargos a sus familiares, señalan
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 29
Tania Caballero Navarro, nuera del gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, lo que generó críticas en diversos sectores por la actuación del mandatario morenista, a quien acusaron de utilizar a la administración estatal para colocar a sus familiares en cargos públicos.
El viernes pasado, la bancada de Morena en la 66 Legislatura dio a conocer que designó nueva coordinadora a Caballero Navarro, diputada de mayoría relativa por el distrito 5. “Estamos convencidos de que con esta decisión y con su liderazgo, se afianza una agenda enfocada en la justicia social”, señaló la fracción guinda.
Puntualizó que la elección de Tania Caballero, esposa de Shabin Jara Bolaños, hijo de Salomón Jara y secretario de Organización del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, se realizó de forma unánime. En su comunicado, la bancada morenista reconoció la trayectoria de la nueva lideresa.
El sociólogo y analista político Isidoro Yescas Martínez, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, criticó el nombramiento y cuestionó que al intentar consultar el currículum de Caballero Navarro en la página del Congreso, éste sólo indica que es licenciada en derecho y tiene maestría en administración pública, pero no señala en qué institución.
Tampoco informa qué otros empleos ha desempeñado o los cargos que ha ostentado como servidora pública. “¿En qué institución educativa pública o privada estudió su licenciatura y maestría la presidenta de la Jucopo y nuera del gobernador Jara?”, cuestionó.
Aunado a esto, dijo haber consultado el Registro Nacional de Profesiones; sin embargo, la búsqueda no arrojó ningún resultado: “No se encontró información para los criterios de búsqueda especificados”, señala dicha página electrónica.
Tania Caballero ha laborado como regidora de hacienda municipal en el ayuntamiento de Oaxaca, igualmente fue diputada local en la anterior legislatura local, y se religió para la actual.
El gobernador Jara Cruz ha sido acusado reiteradamente de nepotismo, al asignar a parientes en distintos puestos de la administración estatal, al interior del partido Morena y en órganos autónomos.
Su hija Bxido Jara Bolaños es actual secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, mientras su hermano Shabin es secretario de Organización del CDE del mismo instituto, que es dirigido por Manuel Navarro Jara, sobrino del mandatario.
Asimismo, Shunaxhi-Nabaany Magdalena Jara Bolaños, otra hija del titular del Ejecutivo estatal es encargada de la delegación del Infonavit en la entidad, cargo al que renunció cuatro meses después.
Como secretario de Infraestructura y Comunicaciones fue nombrado Carlos Vichido Hernández, esposo de su sobrina Daniela Jara Carrasco; su hermano, Noé Jara, fue secretario de Gobierno del ayuntamiento capitalino, cargo al que dimitió hace una semana.
Sara Mariana Jara Carrasco, también sobrina de Salomón Jara es encargada de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y recién fue nombrada secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.