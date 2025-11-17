▲ Tania Caballero Navarro fue designada nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Oaxaca, el viernes anterior. Caballero Navarro es esposa de Shabin Jara Bolaños, hijo del gobernador Salomón Jara. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025

Tania Caballero Navarro, nuera del gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, lo que generó críticas en diversos sectores por la actuación del mandatario morenista, a quien acusaron de utilizar a la administración estatal para colocar a sus familiares en cargos públicos.

El viernes pasado, la bancada de Morena en la 66 Legislatura dio a conocer que designó nueva coordinadora a Caballero Navarro, diputada de mayoría relativa por el distrito 5. “Estamos convencidos de que con esta decisión y con su liderazgo, se afianza una agenda enfocada en la justicia social”, señaló la fracción guinda.

Puntualizó que la elección de Tania Caballero, esposa de Shabin Jara Bolaños, hijo de Salomón Jara y secretario de Organización del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, se realizó de forma unánime. En su comunicado, la bancada morenista reconoció la trayectoria de la nueva lideresa.

El sociólogo y analista político Isidoro Yescas Martínez, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, criticó el nombramiento y cuestionó que al intentar consultar el currículum de Caballero Navarro en la página del Congreso, éste sólo indica que es licenciada en derecho y tiene maestría en administración pública, pero no señala en qué institución.

Tampoco informa qué otros empleos ha desempeñado o los cargos que ha ostentado como servidora pública. “¿En qué institución educativa pública o privada estudió su licenciatura y maestría la presidenta de la Jucopo y nuera del gobernador Jara?”, cuestionó.