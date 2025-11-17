Afp

Seúl. La estrella sudcoreana del K-pop Nana sufrió heridas y se recupera en el hospital después de reducir a un hombre que invadió su casa, informó ayer la policía.

El sujeto irrumpió en la casa de la actriz y cantante la mañana del sábado y fue dominado por Nana con ayuda de su madre.

La celebridad de 34 años y su madre, que sufrió heridas graves y quedó inconsciente, son atendidas en el hospital, informó la agencia noticiosa Yonhap.

El intruso forzó la entrada de la casa de Nana en un suburbio de Seúl con la intención de robar, dijo a la Afp un detective en la estación policial de Guri.