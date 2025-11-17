▲ Las aeronaves se reflejaron en la presa del Palote formando figuras multicolores. Foto Xinhua

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 8

León, Gto., Después de sufrir una severa sequía y ahora a su máxima capacidad, la presa del Palote recibió el Festival Internacional del Globo (FIG).

El vaso de captación fue un espejo donde las aeronaves se reflejaban formando figuras multicolores. Los globos tocaban el agua y parecía que jugaban con las embarcaciones.

Por primera vez en la historia del festival, el acceso fue gratuito y miles de personas acudieron al Parque Metropolitano a disfrutar del espectáculo de globos y de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

Una de las atracciones principales fue el globo King Capybara, piloteado por el brasileño Amarildo Tozzi.

De los más de 200 globos que surcaron el cielo de León, destacaron las figuras de Yoda, un pirata, un tigre, un rinoceronte, un pato, un corazón con manos y el globo de Disney.

El FIG comenzó el viernes y concluye hoy. En esta edición los conciertos estuvieron encabezados por Gloria Trevi, Carín León, DJ Afrojack y Dimitri Vegas.