Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 8
León, Gto., Después de sufrir una severa sequía y ahora a su máxima capacidad, la presa del Palote recibió el Festival Internacional del Globo (FIG).
El vaso de captación fue un espejo donde las aeronaves se reflejaban formando figuras multicolores. Los globos tocaban el agua y parecía que jugaban con las embarcaciones.
Por primera vez en la historia del festival, el acceso fue gratuito y miles de personas acudieron al Parque Metropolitano a disfrutar del espectáculo de globos y de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.
Una de las atracciones principales fue el globo King Capybara, piloteado por el brasileño Amarildo Tozzi.
De los más de 200 globos que surcaron el cielo de León, destacaron las figuras de Yoda, un pirata, un tigre, un rinoceronte, un pato, un corazón con manos y el globo de Disney.
El FIG comenzó el viernes y concluye hoy. En esta edición los conciertos estuvieron encabezados por Gloria Trevi, Carín León, DJ Afrojack y Dimitri Vegas.
“Nadie se quedará sin disfrutar de este maravilloso espectáculo”, manifestó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo en la inauguración del evento.
“Queremos hacer memorias en el corazón de nuestras niñas y niños, además de seguir construyendo la paz para nuestro estado. Eventos como éste nos convocan a reunirnos en familia, a sorprendernos y admirarnos de la magia y los colores de estos 200 globos que estarán surcando los cielos de León”, manifestó.
La presidenta de León, Alejandra Gutiérrez, recordó que el festival cumplió 22 años y dijo que ver un cielo lleno de colores sigue siendo una experiencia inigualable.
“Queremos que disfruten, que se alegren, que se sientan orgullosos de ser de León y de Guanajuato, y sobre todo que sigamos abriendo los brazos a cada uno de los visitantes”, externó.
La alcaldesa aprovechó para invitar a los visitantes a que conozcan la ciudad y a que hagan compras de El Buen Fin en alguno de los 17 centros comerciales de la ciudad.