▲ La comediante Lucie Pohl, nacida en Alemania y criada en Nueva York, en el Immigrant Jam Comedy el 7 de noviembre pasado. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 7

Nueva York., “¿Hay otros inmigrantes o ya nos deshicimos de todos?” La velada apenas empieza y la comediante Lucie Pohl ya despierta carcajadas en el Immigrant Jam Comedy, un espectáculo de stand-up en un club neoyorquino donde todos los humoristas son de origen extranjero.

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y las expulsiones masivas del segundo mandato de Donald Trump están en la mente de todos.

Pohl, nacida en Alemania y criada en Nueva York, decidió hacer el show hace más de ocho años, luego de la primera toma de posesión del magnate en la Casa Blanca.

“Me sentía triste y un poco asustada porque aún no me había hecho ciudadana”, comenta a la Afp esta actriz treintañera, que llegó a los ocho años a Estados Unidos y se nacionalizó en 2021.

“Y entonces se me ocurrió tener un espacio en homenaje a los inmigrantes, algo que fuera alegre, sin miedo”, agrega.

Una colombiana, un argentino, un búlgaro y una israelí estaban entre el entusiasta público de un viernes por la noche en Caveat, una pequeña sala en el Lower East Side de Manhattan.

“Lo que dicen sobre sus experiencias en Estados Unidos se parece a lo que yo viví”, explica Martin Calles, quien llegó de Argentina hace 35 años.

“He visto mucho stand-up y este espectáculo es el que más me representa”, dice,y observa que muchos humoristas estadunidenses hablan de cosas con las que no se identifica.

“Refrescante”

La colombiana Carolina Ravassa, asidua espectadora, aprecia un poco de hilaridad en medio de las tensiones por las redadas y las deportaciones. “Es un poco duro y agotador, así que (este espectáculo) es muy refrescante”.

Contactada por Lucie Pohl en las redes sociales, Lakshmi Kopparam, de origen indio, se volvió pronto una figura destacada de la rotación de Immigrant Jam, que se renueva de una noche a otra, aunque algunos artistas regresan con frecuencia.

Visa, permiso de residencia, naturalización, diferencias culturales, integración, cada uno habla de su experiencia sin abandonar nunca el humor.