▲ El público pobló poco a poco los escenarios al inicio del último día del Corona Capital, donde actuó el cantante canadiense Neil Smith, de Peach Pit. Foto cortesía Ocesa y Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 7

El encargado de “bajar la cortina” en el tercer y último día del Corona Capital fue el grupo estadunidense Linkin Park, con Emily Armstrong como nueva vocalista. La banda interpretó sus éxitos y temas de su más reciente material From Zero.

El ya reconocido encuentro tuvo, como cada año, presentaciones de grupos de tal calidad sonora que, tras éste, adhieren a mexicanos a su fandom y lo convierten en una plataforma para pescar nuevos seguidores.

Los angelinos de Linkin Park, surgidos en 1996, se tomaron una pausa luego de que su cantante Chester Bennington se quitara la vida en 2017. Regresaron en 2024 para lanzar disco nuevo y en enero pasado hicieron retumbar a 65 mil espectadores en el estadio GNP Seguros.

Con la intensidad de los rayos del sol que cayeron ayer por la tarde el público pobló poco a poco los escenarios para presenciar los primeros actos del día. Destacó la presentación de la cantante islandesa Arny Margret, quien con su guitarra y vestido azul dio la bienvenida a los asistentes al escenario Corona con temas suaves y relajantes.

En la presentación de la cantante eslovaca Adéla, el escenario Viva Tent se convirtió en un manicomio cuando la artista interpretó Nasty Dirty Gross. Su llegada al Corona Capital fue un poco fortuita, ya que la cantante remplazó a la artista Pink Pantheress, quien canceló su actuación por motivos logísticos.