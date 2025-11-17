Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 23
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que hasta la tarde de ayer había recuperado 998 mil 491 pesos a favor de consumidores en El Buen Fin.
En un comunicado, detalló que ha brindado 11 mil 579 asesorías, la mayoría a compradores sobre cómo hacer valer sus derechos.
Asimismo, personal de la dependencia ha atendido 154 inconformidades, de las cuales 144 se resolvieron por conciliación.
Los principales motivos de inconformidad han sido negativa a la entrega (34), no respetar el precio anunciado (19) e incumplimiento a la promoción (seis).
La Ciudad de México concentra el mayor número de inconformidades (35), seguida del estado de México (20), Michoacán y Tamaulipas (ocho cada una), mientras en Hidalgo, Jalisco, Coahuila y Veracruz se han presentado siete en cada caso.
Los principales motivos de queja han sido no respetar el precio anunciado (31), incumplimiento de la promoción (26), negativa a la entrega (18), incumplimiento de oferta (14), negativa a cambio de producto adquirido (nueve) y entrega de artículo dañado (ocho), entre otros.
En cuanto a las quejas presentadas por proveedores, Walmart continúa al frente con 18; Soriana y Sam’s Club tienen 12 cada una, Coppel, siete, y Bodega Aurrerá, seis.
En cuanto a los productos con más inconformidades, la ropa y el calzado siguen en primer lugar con 21, las pantallas (18), electrodomésticos (14), alimentos y bebidas (13) y motocicletas (11).
Por otra parte, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, y la senadora Cynthia López Castro, quien preside la Comisión de Consumo en el Senado, realizaron ayer un recorrido de verificación en Plaza Satélite, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.