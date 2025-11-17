Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 22
Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que su país espera finalizar un acuerdo con China para asegurar el suministro de tierras raras antes del 27 de noviembre, día feriado.
Según el acuerdo preliminar de finales de octubre, en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, Pekín accedió a suspender un año ciertas restricciones a la exportación de minerales críticos.
Antes, Trump había amenazado a Pekín con imponerle aranceles de 100 por ciento debido a las restricciones para exportar tierras raras.
China domina ampliamente la extracción y procesamiento de material esencial para componentes electrónicos sofisticados en diversas industrias, como la automotriz, la electrónica y la de defensa.
“Aún no hemos finalizado el acuerdo, que esperamos tener listo para el Día de Acción de Gracias”, dijo Bessent a Fox News, “confío en que, tras la reunión en Corea, China cumplirá con sus compromisos”.
Advirtió que si Pekín se niega a aplicar el acuerdo, Estados Unidos cuenta con “muchas herramientas” para tomar represalias.
El secretario del Tesoro insistió en que según lo convenido por Trump y Xi, las tierras raras “circularán libremente, como antes del 4 de abril”, fecha en que China impuso restricciones al exigir licencias de exportación para ciertos productos en respuesta a los aranceles generalizados de Trump.
Según el acuerdo bilateral, Estados Unidos reducirá los aranceles a los productos chinos, y Pekín comprará al menos 12 millones de toneladas métricas de soya estadunidense para finales de año y 25 millones de toneladas métricas en 2026.
China, que había dejado de comprar soya en respuesta a los aranceles, “convirtió en peones a nuestros excelentes productores de soya”, declaró Bessent.