Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 22

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que su país espera finalizar un acuerdo con China para asegurar el suministro de tierras raras antes del 27 de noviembre, día feriado.

Según el acuerdo preliminar de finales de octubre, en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, Pekín accedió a suspender un año ciertas restricciones a la exportación de minerales críticos.

Antes, Trump había amenazado a Pekín con imponerle aranceles de 100 por ciento debido a las restricciones para exportar tierras raras.

China domina ampliamente la extracción y procesamiento de material esencial para componentes electrónicos sofisticados en diversas industrias, como la automotriz, la electrónica y la de defensa.

“Aún no hemos finalizado el acuerdo, que esperamos tener listo para el Día de Acción de Gracias”, dijo Bessent a Fox News, “confío en que, tras la reunión en Corea, China cumplirá con sus compromisos”.