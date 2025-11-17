Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 22
Washington. El presidente Donald Trump compró al menos 82 millones de dólares en bonos corporativos y municipales desde finales de agosto hasta principios de octubre, que incluyen nuevas inversiones en sectores que se benefician de sus políticas, según declaraciones financieras hechas públicas el sábado.
De acuerdo con los formularios publicados por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, el magnate realizó más de 175 compras financieras entre el 28 de agosto y el 2 de octubre. Las divulgaciones realizadas en virtud de una ley de transparencia de 1978, llamada Ley de Ética Gubernamental, no enumeran las cantidades exactas de cada compra, sino que sólo proporcionan un amplio rango.
Según los documentos presentados, el valor total máximo de las compras de bonos superó 337 millones de dólares. La mayor parte de los activos enumerados en las divulgaciones del sábado consisten en bonos emitidos por municipios, estados, condados, distritos escolares y otras entidades vinculadas con organismos públicos.
Las nuevas inversiones en bonos abarcan varias industrias e incluyen sectores que ya se han beneficiado –o lo están haciendo– de los cambios en las políticas de su administración, como la desregulación financiera.
Los bonos corporativos adquiridos por Trump incluyen ofertas de fabricantes de chips (Broadcom y Qualcomm), empresas tecnológicas (Meta Platforms), minoristas (Home Depot y CVS Health) y bancos de Wall Street (Goldman Sachs y Morgan Stanley).
La compra de deudas de bancos de inversión a finales de agosto incluyeron bonos de JP Morgan. El viernes, Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigara a esa institución por sus vínculos con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en agosto de 2019.
El banco ha declarado que lamenta sus vínculos pasados con Epstein y que no lo ayudó a cometer “actos atroces”.
Trump también compró acciones de Intel después de que el gobierno estadunidense, bajo su dirección, adquiriera una participación en la empresa.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado. El gobierno ha declarado con anterioridad que Trump ha seguido presentando las declaraciones obligatorias sobre sus inversiones, pero que ni él ni su familia participan en la gestión de la cartera, que está administrada por una institución financiera externa.
Una declaración presentada en agosto indicó que Trump había comprado más de 100 millones de dólares en bonos desde su regreso a la presidencia el 20 de enero.