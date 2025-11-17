Clara Zepeda

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 21

El gasto de bolsillo de las familias mexicanas en servicios de salud es el segundo más alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo superado por India, reveló el organismo en su reporte Health at a Glance 2025.

Treinta y nueve por ciento del gasto en salud en el país proviene de los bolsillos de las familias, aun cuando tengan cobertura de servicios públicos; a ello se agrega que sólo 10 por ciento de la población en México cuenta con seguro de gastos médicos mayores.

La tasa mexicana no sólo se encuentra por arriba del promedio de la OCDE, que es de 19 por ciento; también es la segunda más alta entre los 47 países que conforman la organización. En India es de 46 por ciento. En Luxemburgo, Croacia y Francia, el gasto de bolsillo es de 9 por ciento.

El gasto de bolsillo está formado por los pagos directos que realizan las familias en bienes y servicios de atención médica que no están cubiertos por seguros públicos o privados.

En paralelo, la industria aseguradora ha registrado un aumento del costo y la frecuencia de los siniestros médicos.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reveló recientemente que al cierre de 2014 había 8 millones 384 mil asegurados. En 2024 eran 13 millones 950 mil; es decir, apenas cerca de 10 por ciento de la población contaba con un seguro de gastos médicos.