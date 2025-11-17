Deportes
Águilas se imponen 16-9 sobre Leones
Foto
▲ El jugador de Filadelfia Saquon Barkley (26) corrió en 26 ocasiones para sumar 83 yardas en el encuentro disputado en el estadio Lincoln Financial Field.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. a35

Filadelfia. Jalen Hurts anotó el único touchdown en un esfuerzo de la ofensiva de las Águilas de Filadelfia y fue suficiente para llevarlos a una victoria de 16-9 sobre los Leones de Detroit, que fallaron en cada intento de cuarta oportunidad ayer por la noche.

Las Águilas (8-2) son el único equipo en la Confederación Nacional Este con más de tres victorias y el segundo en la conferencia en alcanzar ocho triunfos, lo que los coloca en la contienda para obtener el primer puesto y ganar la ventaja de jugar en casa, mientras los campeones del Supertazón buscan repetir el título.

Hurts lanzó para 135 yardas, Saquon Barkley corrió para 83 y AJ Brown y DeVonta Smith se combinaron para nueve recepciones con 57 yardas en total. Sin embargo, esas dificultades no importaron contra un equipo de Detroit que parecía dispuesto a regalar el juego. Los Leones fallaron cinco intentos de cuarta oportunidad y sólo convirtieron 3 de 13 en tercera oportunidad.

