Lunes 17 de noviembre de 2025, p. a35
Filadelfia. Jalen Hurts anotó el único touchdown en un esfuerzo de la ofensiva de las Águilas de Filadelfia y fue suficiente para llevarlos a una victoria de 16-9 sobre los Leones de Detroit, que fallaron en cada intento de cuarta oportunidad ayer por la noche.
Las Águilas (8-2) son el único equipo en la Confederación Nacional Este con más de tres victorias y el segundo en la conferencia en alcanzar ocho triunfos, lo que los coloca en la contienda para obtener el primer puesto y ganar la ventaja de jugar en casa, mientras los campeones del Supertazón buscan repetir el título.
Hurts lanzó para 135 yardas, Saquon Barkley corrió para 83 y AJ Brown y DeVonta Smith se combinaron para nueve recepciones con 57 yardas en total. Sin embargo, esas dificultades no importaron contra un equipo de Detroit que parecía dispuesto a regalar el juego. Los Leones fallaron cinco intentos de cuarta oportunidad y sólo convirtieron 3 de 13 en tercera oportunidad.