▲ El tenista italiano venció al español 7-6 y 7-5 en el sexto encuentro del año entre ambos jugadores. Foto Afp

Ap

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. a12

Turín. El último capítulo de la rivalidad denominada “Sincaraz” para 2025 fue para Jannik Sinner.

El número dos, Sinner, venció al número uno, Carlos Alcaraz por 7-6 y 7-5 para obtener el trofeo de las Finales ATP en el sexto encuentro de este año entre los dos jugadores que dominan el tenis masculino.

Sinner defendió el título ante su público italiano en lo que fue apenas su segunda victoria sobre Alcaraz este año, después de haber vencido también al español en la final de Wimbledon.

“Fue una temporada increíble”, dijo. “Terminarla así, ante mi afición, es muy especial para mí”.

Carlos ya se había asegurado el número uno del ranking al término del año y disputaba su primera final en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.

“Espero que estés listo para el año que viene porque estaré listo para jugar más finales contra ti”, dijo Alcaraz, quien en total ha ganado seis majors y Sinner cuatro.

Al comienzo del primer set, el público pro-Sinner coreó su habitual “¡Ole, ole, ole, ole Sin-ner, Sin-ner!”. Un fan incluso mostró una imagen representado como un santo.

El anfitrión salvó un punto de set con 5-6 en el ajustado primer juego con un potente segundo servicio que Alcaraz no pudo devolver. Luego, el italiano tomó el control del tie-break al alcanzar una dejada y responder con un globo que culminó en un remate de volea.