Pittsburgh. Mason Rudolph guio a los Acereros de Pittsburgh a la victoria 34-12 ante los Bengalíes de Cincinnati, tras una inesperada lesión del mariscal titular Aaron Rodgers. El veterano pasador estuvo la segunda mitad del partido en el vestuario con dolor en la muñeca izquierda y su estado es incierto para el tramo final de la temporada.
Rodgers observó desde lejos cómo su suplente alejó a su equipo en el marcador ante los Bengalíes liderados por Joe Flacco. No regresó a la banca después de lesionarse en la primera mitad, donde sufrió el agobio de la defensiva rival, quien lo capturó en una ocasión y lo golpeó ilegalmente en otras dos oportunidades, ambas señaladas como rudeza al pasador.
No está claro exactamente cuándo se lesionó Rodgers, pero el entrenador Mike Tomlin dijo que hoy será evaluado. Completó nueve de 15 pases para 116 yardas, incluyendo uno a las diagonales de 11 yardas al corredor Kenneth Gainwell en la primera serie de Pittsburgh.
El cuatro veces Jugador Más Valioso fue golpeado por Myles Murphy, quien recibió la primera sanción y jugadas después, el ala defensiva Joseph Ossai hizo contacto con el casco del pasador.
Aunque no está claro si Rodgers estará disponible cuando Pittsburgh visite Chicago el próximo fin de semana, los Acereros no tienen problemas si la prometedora actuación de Rudolph contra los Bengalíes –terminó 12 de 16 para 127 yardas y una anotación– sea una oportunidad más prolongada.
Por otra parte, el esquinero y jugador de equipos especiales de los Jets, Kris Boyd, resultó gravemente herido en un tiroteo en el centro de Manhattan la madrugada del domingo, informó la oficina del alcalde Eric Adams.
El tiroteo ocurrió después de las 2 horas afuera de un negocio, cerca de la Séptima Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York, que indicó que un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se encontraba en estado crítico, pero estable. No ha habido arrestos y la pesquisa sigue.
En otros resultados, los Bills derrotaron 44-32 a Bucaneros, Kansas City cayó 19-22 ante Broncos, los Cuervos se impusieron 23-16 a Cafés de Cleveland, mientras Green Bay derrotó 27-20 a Gigantes de Nueva York y San Francisco doblegó 41-22 a Arizona.