Lunes 17 de noviembre de 2025

Pittsburgh. Mason Rudolph guio a los Acereros de Pittsburgh a la victoria 34-12 ante los Bengalíes de Cincinnati, tras una inesperada lesión del mariscal titular Aaron Rodgers. El veterano pasador estuvo la segunda mitad del partido en el vestuario con dolor en la muñeca izquierda y su estado es incierto para el tramo final de la temporada.

Rodgers observó desde lejos cómo su suplente alejó a su equipo en el marcador ante los Bengalíes liderados por Joe Flacco. No regresó a la banca después de lesionarse en la primera mitad, donde sufrió el agobio de la defensiva rival, quien lo capturó en una ocasión y lo golpeó ilegalmente en otras dos oportunidades, ambas señaladas como rudeza al pasador.

No está claro exactamente cuándo se lesionó Rodgers, pero el entrenador Mike Tomlin dijo que hoy será evaluado. Completó nueve de 15 pases para 116 yardas, incluyendo uno a las diagonales de 11 yardas al corredor Kenneth Gainwell en la primera serie de Pittsburgh.

El cuatro veces Jugador Más Valioso fue golpeado por Myles Murphy, quien recibió la primera sanción y jugadas después, el ala defensiva Joseph Ossai hizo contacto con el casco del pasador.