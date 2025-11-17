Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. a11

Madrid. En tiempo extra y con un gol de campo, los Delfines de Miami se llevaron el triunfo por 16-13 en el histórico primer partido de la NFL en España, que se celebró en el mítico estadio Santiago Bernabéu, que hasta ahora sólo había sido el escenario de partidos de futbol, incluidas algunas gestas memorables y de algunos conciertos esporádicos. Ahora, si los planes siguen en pie, será durante unos años la casa oficial del equipo de Florida en el partido que pretenden tener cada año en Europa, en este caso en Madrid.

Los registros oficiales superaron las expectativas más optimistas, con más de 77 mil espectadores en el estadio, que lució pletórico con un nuevo sistema audiovisual, un juego de luces que incluyó fuegos artificiales y una infraestructura de sonido que sirvió para el breve espectáculo del medio tiempo.

La ciudad de Madrid se convirtió por un día en la capital de la NFL en Europa. Antes de las 15:30 horas, cuando estaba previsto que diera inicio el encuentro, en las calles del centro y en las aledañas al estadio había miles de aficionados con sus camisetas de los equipos rivales, las azul zafiro de los Delfines de Miami y las guindas de los Comandantes de Washington. El equipo local, en este caso, era la escuadra de Florida, que tiene previsto asumir como sede de sus encuentros en Europa el estadio madrileño. De ahí que hubiera también mayor número de aficionados del equipo liderado por el entrenador en jefe Mike McDaniel.

Unas horas antes de la patada inicial, decenas de miles de personas se agolparon en el estadio que es la casa oficial del Real Madrid. Pero los criterios para entrar, diferentes a los habituales en un partido de futbol, provocaron un colapso monumental en los únicos dos accesos que habilitó la NFL, en los que además había severos mecanismos de seguridad que hicieron que fuera aún más lenta la entrada. A un espectador medio le llevó a tomar más de una hora el tiempo desde su llegada al estadio y cuando se sentó en su butaca.