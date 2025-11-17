Madrid fue la capital de la NFL por un día
Los Delfines prevén que el Santiago Bernabéu sea su casa en Europa
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. a11
Madrid. En tiempo extra y con un gol de campo, los Delfines de Miami se llevaron el triunfo por 16-13 en el histórico primer partido de la NFL en España, que se celebró en el mítico estadio Santiago Bernabéu, que hasta ahora sólo había sido el escenario de partidos de futbol, incluidas algunas gestas memorables y de algunos conciertos esporádicos. Ahora, si los planes siguen en pie, será durante unos años la casa oficial del equipo de Florida en el partido que pretenden tener cada año en Europa, en este caso en Madrid.
Los registros oficiales superaron las expectativas más optimistas, con más de 77 mil espectadores en el estadio, que lució pletórico con un nuevo sistema audiovisual, un juego de luces que incluyó fuegos artificiales y una infraestructura de sonido que sirvió para el breve espectáculo del medio tiempo.
La ciudad de Madrid se convirtió por un día en la capital de la NFL en Europa. Antes de las 15:30 horas, cuando estaba previsto que diera inicio el encuentro, en las calles del centro y en las aledañas al estadio había miles de aficionados con sus camisetas de los equipos rivales, las azul zafiro de los Delfines de Miami y las guindas de los Comandantes de Washington. El equipo local, en este caso, era la escuadra de Florida, que tiene previsto asumir como sede de sus encuentros en Europa el estadio madrileño. De ahí que hubiera también mayor número de aficionados del equipo liderado por el entrenador en jefe Mike McDaniel.
Unas horas antes de la patada inicial, decenas de miles de personas se agolparon en el estadio que es la casa oficial del Real Madrid. Pero los criterios para entrar, diferentes a los habituales en un partido de futbol, provocaron un colapso monumental en los únicos dos accesos que habilitó la NFL, en los que además había severos mecanismos de seguridad que hicieron que fuera aún más lenta la entrada. A un espectador medio le llevó a tomar más de una hora el tiempo desde su llegada al estadio y cuando se sentó en su butaca.
De hecho, cuando se llevó a cabo la ceremonia inicial, con la entonación de los himnos nacionales de Estados Unidos y de España por una banda de música y el desplegado de una inmensa bandera del país, el estadio estaba todavía a medio cupo. Poco a poco se fue llenando, hasta el punto de que cuando finalizó la breve intervención del ejército español y los dos capitanes de los equipos acudieron al centro del campo para el sorteo de la patada inicial y la elección del campo, el estadio Santiago Bernabéu ya rozaba el lleno absoluto.
Al finalizar la primera parte, el partido estaba empatado a seis puntos, pero al salir del descanso y después del espectáculo de medio tiempo –protagonizado por los cantantes Daddy Yankee y Bizarrap–, la escuadra de Washington apretó y logró su primera anotación en las manos de Deebo Samuel, su mejor receptor, quien atrapó un pase de 20 yardas de Marcus Mariota.
Los Delfines parecían en shock y no consiguieron superar a su rival en todo el cuarto. Con 15 minutos por delante y la ventaja de siete puntos para su rival, Miami necesitaba reaccionar y aparecieron Jaylen Waddle y Malik Washington, claves en el empuje de los de Florida para empatar el duelo.
Tua Tagovailoa les encontró en varias ocasiones, se acercaron a la zona de anotación y Ollie Gordon logró anotar para empatar de nuevo el partido. Con 13-13 y a escasos minutos del final, los Comandantes se encontraban a escasos centímetros de la zona de anotación, pero en la cuarta oportunidad en lugar de optar por el gol de campo decidieron intentar la anotación con una jugada frenada por la eficaz defensa del equipo de Florida y el partido se fue a tiempo extra.
Un pase interceptado por Jack Jones a Mariota dejó a los Delfines de Miami rozando el triunfo. Un par de carreras de De’Von Achane y un certero gol de campo de Riley Patterson de 29 yardas le dieron la victoria por 16-13 al conjunto de la Florida.