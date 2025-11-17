Portugal consigue boleto sin CR7
París. No hubo milagro. Italia necesitaba una goleada para arrebatar a Noruega su boleto al Mundial, algo que no conseguía desde 1998. La Azzurra quedó lejos del propósito al perder este domingo 4-1 contra los nórdicos y deberá pasar por el repechaje para tratar de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Mientras que Portugal también selló su boleto de manera abrumadora con goleada 9-1 a Armenia.
Así, la Azzurra, traumatizada tras perderse los Mundiales 2018 y 2022 en el repechaje, tendrá que conjurar sus miedos si quiere estar en la máxima fiesta del futbol el próximo año.
Noruega, liderada por Erling Haaland, terminó como puntero de la llave I, ganó sus ocho partidos con impresionantes cifras: 36 goles anotados y sólo cinco recibidos.
Una de esas dianas en contra llegó este domingo a los 11 minutos de juego por medio del italiano Francesco Pio Esposito, una diana que hizo soñar al público de San Siro con una goleada improbable. Los locales se fueron al descanso con ventaja en el marcador, pero pasada la hora de partido, Antonio Nusa (63) empató, antes de que Haaland mostrara su versión más letal.
En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78 y 80) para certificar el regreso de Noruega a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.
Haaland terminó la fase de grupos con 16 goles, una muestra más del impresionante estado de forma en el que se encuentra también con su club, con el que lleva anotados 22 goles en los 19 partidos que ha disputado esta temporada.
También hubo goleada en Oporto, en el aplastante 9-1 con el que Portugal selló su boleto contra Armenia.
En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, quien fue suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30, 41 y 81) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45 de penal, 51 y 72, otra vez desde los 11 pasos), con sendos tripletes.
También anotaron Renato Veiga (7), Gonçalo Ramos (21) y Francisco Conceicao (90), mientras que Eduard Spertsyan (18) empató provisionalmente para Armenia.
El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la novena Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.
En este grupo la sorpresa llegó en la lucha por el segundo puesto, que parecía tener bien amarrado Hungría, pero que dejó escapar tras caer 3-2 contra Irlanda, con un hat-trick de Troy Parrott culminado en el tiempo añadido.
El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda luego de vencer 3-2 a Hungría, lo que le permite luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea del Sur y Japón 2002.
Con menos emoción, las ya clasificadas Francia e Inglaterra vencieron en sus respectivas visitas a Azerbaiyán (3-1) y Albania (2-0).