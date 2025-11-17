▲ El delantero del Manchester City (9) termina la fase de grupos con 16 anotaciones, lo que muestra el buen estado por el que está pasando. Foto Afp

París. No hubo milagro. Italia necesitaba una goleada para arrebatar a Noruega su boleto al Mundial, algo que no conseguía desde 1998. La Azzurra quedó lejos del propósito al perder este domingo 4-1 contra los nórdicos y deberá pasar por el repechaje para tratar de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Mientras que Portugal también selló su boleto de manera abrumadora con goleada 9-1 a Armenia.

Así, la Azzurra, traumatizada tras perderse los Mundiales 2018 y 2022 en el repechaje, tendrá que conjurar sus miedos si quiere estar en la máxima fiesta del futbol el próximo año.

Noruega, liderada por Erling Haaland, terminó como puntero de la llave I, ganó sus ocho partidos con impresionantes cifras: 36 goles anotados y sólo cinco recibidos.

Una de esas dianas en contra llegó este domingo a los 11 minutos de juego por medio del italiano Francesco Pio Esposito, una diana que hizo soñar al público de San Siro con una goleada improbable. Los locales se fueron al descanso con ventaja en el marcador, pero pasada la hora de partido, Antonio Nusa (63) empató, antes de que Haaland mostrara su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78 y 80) para certificar el regreso de Noruega a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

Haaland terminó la fase de grupos con 16 goles, una muestra más del impresionante estado de forma en el que se encuentra también con su club, con el que lleva anotados 22 goles en los 19 partidos que ha disputado esta temporada.