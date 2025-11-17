Alberto Aceves

Desde enero a la fecha, 11 personas han sido denunciadas ante fuerzas del orden internacional en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido por publicaciones ofensivas en redes sociales durante competencias oficiales de futbol. Uno de esos casos fue remitido a la Interpol. Dentro de la organización de la Copa Mundial del próximo verano, la FIFA informó de los incidentes a las federaciones miembro y elaboró listas negras con personas que incurrieron en ciberacoso a través de plataformas digitales, con el fin deque no adquieran entradas para asistir a los estadios en sus siguientes torneos, señaló en un informe publicado en su página oficial.

El servicio de protección del máximo organismo del futbol realizó un seguimiento de 2 mil 401 cuentas activas en cinco plataformas digitales que incluyeron jugadores, directores técnicos, equipos y árbitros participantes en el pasado Mundial de Clubes de Estados Unidos. En el análisis de 5.9 millones de mensajes, se sometieron 179 mil 517 a revisión y fueron denunciados 20 mil 587 ante las autoridades pertinentes por fomentar discursos de odio y discriminación. La FIFA explicó que incluirá en su lista negra a las personas identificadas como responsables de “comportamiento altamente abusivo”, para impedir que accedan a la venta de boletos de torneos internacionales, entre ellos la cita mundialista de 2026.

El abuso no tiene cabida en este deporte

Además de vigilar los contenidos violentos o intolerantes que son dirigidos a profesionales de algún equipo o selección nacional, el sistema de seguridad de la FIFA se ha empleado en distintas competencias celebradas este año, como la edición inaugural del Mundialito ampliado a 32 equipos –con jugadores de 72 nacionalidades–, para recopilar datos y pruebas (comentarios racistas, discriminatorios o amenazantes) que respaldan medidas disciplinarias en contra de los seguidores del propietario de una cuenta en redes sociales. “Nuestro mensaje es claro: el abuso no tiene cabida en este deporte”, sostuvo el presidente del máximo organismo de futbol, Gianni Infantino, en un breve mensaje.