Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 9

Tigres y América, clubes que han conquistado ocho de los 15 títulos de la Liga Mx Femenil desde 2017, definirán otra final como ya lo hicieron en tres ocasiones. Las felinas volvieron a la última instancia del calendario, después de imponer su jerarquía ante Cruz Azul (2-1, 3-2 global), rival al que eliminó en el estadio Universitario con polémica arbitral incluida. Por sólo horas de diferencia, las Águilas les dieron alcance al ganar el clásico nacional (2-0, 4-0 global) al Guadalajara en el Ciudad de los Deportes.

La siguiente y última cita del torneo comenzará en la capital del país, en fechas y horarios que definirá el torneo este lunes, y terminará el fin de semana en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, debido al criterio de mejor posición en la tabla. Las regiomontanas, que fueron líderes con 42 puntos –los mismos que el Pachuca, pero con mejor diferencia de goles–, no pierden en dicho inmueble desde el 15 de agosto pasado, cuando cayeron 3-2 precisamente con las Tuzas, rival al que superó La Máquina en los cuartos de final.

De la campaña 2017 a la de 2025, Tigres y América han protagonizado cuatro finales en el circuito de mujeres, incluida la de la actual edición. En 2018, las Águilas alzaron su primera corona por 3-1 en penales (3-3 en 180 minutos), mientras las felinas dominaron las dos series siguientes (2022 y 2023) por diferencia de tres goles (3-0) en el marcador global. Cerca de 16 mil aficionados celebraron ayer la posibilidad de un cuarto capítulo. Si bien la victoria sobre Cruz Azul no resultó sencilla, revalidó las aspiraciones de un plantel acostumbrado no sólo a jugar liguillas, sino a ganarlas de principio a fin.

“Estamos donde queremos. Vivir esto me hace sentir futbolista de verdad”, expresó la española Jennifer Hermoso, autora del 1-0 tras un penal que la silbante Priscila Eritzel Pérez señaló por una presunta mano de Daniela Calderón (17). “Ahora, en la final, el Volcán tiene que explotar de alguna manera para que el rival lo sienta. Quiero ganar un campeonato con Tigres. La gente cree que es muy fácil estar ahí siempre, pero, a medida que la Liga crece, los equipos se van preparando mucho mejor”.