Eliminadas Chivas y Cruz Azul
Ambos equipos han conquistado 8 de los 15 campeonatos desde 2017
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 9
Tigres y América, clubes que han conquistado ocho de los 15 títulos de la Liga Mx Femenil desde 2017, definirán otra final como ya lo hicieron en tres ocasiones. Las felinas volvieron a la última instancia del calendario, después de imponer su jerarquía ante Cruz Azul (2-1, 3-2 global), rival al que eliminó en el estadio Universitario con polémica arbitral incluida. Por sólo horas de diferencia, las Águilas les dieron alcance al ganar el clásico nacional (2-0, 4-0 global) al Guadalajara en el Ciudad de los Deportes.
La siguiente y última cita del torneo comenzará en la capital del país, en fechas y horarios que definirá el torneo este lunes, y terminará el fin de semana en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, debido al criterio de mejor posición en la tabla. Las regiomontanas, que fueron líderes con 42 puntos –los mismos que el Pachuca, pero con mejor diferencia de goles–, no pierden en dicho inmueble desde el 15 de agosto pasado, cuando cayeron 3-2 precisamente con las Tuzas, rival al que superó La Máquina en los cuartos de final.
De la campaña 2017 a la de 2025, Tigres y América han protagonizado cuatro finales en el circuito de mujeres, incluida la de la actual edición. En 2018, las Águilas alzaron su primera corona por 3-1 en penales (3-3 en 180 minutos), mientras las felinas dominaron las dos series siguientes (2022 y 2023) por diferencia de tres goles (3-0) en el marcador global. Cerca de 16 mil aficionados celebraron ayer la posibilidad de un cuarto capítulo. Si bien la victoria sobre Cruz Azul no resultó sencilla, revalidó las aspiraciones de un plantel acostumbrado no sólo a jugar liguillas, sino a ganarlas de principio a fin.
“Estamos donde queremos. Vivir esto me hace sentir futbolista de verdad”, expresó la española Jennifer Hermoso, autora del 1-0 tras un penal que la silbante Priscila Eritzel Pérez señaló por una presunta mano de Daniela Calderón (17). “Ahora, en la final, el Volcán tiene que explotar de alguna manera para que el rival lo sienta. Quiero ganar un campeonato con Tigres. La gente cree que es muy fácil estar ahí siempre, pero, a medida que la Liga crece, los equipos se van preparando mucho mejor”.
Diana Ordóñez convirtió el segundo tanto de las felinas (64) y la jamaicana Deneisha Blackwood, también desde los 11 pasos, acercó a las celestes ya en la recta final (89).
Horas más tarde, el América se adueñó del clásico nacional.
Falló portera rojiblanca
Aprovechó dos errores de la portera Celeste Espino, nerviosa e insegura desde el primer tiempo, para redondear la ventaja que consiguió en la ida con otro 2-0, esta vez ante 22 mil 556 espectadores en el estadio Ciudad de los Deportes. Nicolette Hernández abrió la cuenta con un remate detrás del área grande, que se escurrió por las manos de Espino (32), y luego Irene Guerrero recibió un mal despeje de la guardameta del Rebaño para sentenciar la eliminatoria con el segundo tanto de la noche (57).
Las rojiblancas no disputan una final desde hace tres años, cuando conquistaron su segundo trofeo al derrotar 4-3 al Pachuca, el mismo rival al que se impusieron en 2017. Una situación distinta tiene el América, tercer club con mayor cantidad de éxitos en el circuito profesional, pero perdedor en las tres definiciones ante Pachuca (2025), Monterrey (2024) y las de la UANL (2023). Al igual que las felinas registran cuatro segundos lugares, más que cualquiera de los equipos de la Liga.