Un equipo de excavación en la antigua ciudad licia de Lymra, en la provincia turca de Antalya, desenterró parte del Templo de Zeus, estructura cuya localización era buscada desde 1982, informó ayer la Agencia Anadolu.
Aunque las fuentes antiguas confirmaban la existencia del santuario, durante más de cuatro décadas su emplazamiento no pudo ser determinado.
Lymra, situada en las laderas del monte Tuçak, a unos nueve kilómetros en el noreste del distrito de Finike, fue capital de Licia durante el reinado del rey Pericles; posteriormente, un importante centro episcopal en época bizantina.
El sitio se destaca por su notable concentración de tumbas rupestres, sus murallas, la tumba de Pericles Herón, un anfiteatro con capacidad para 6 mil personas, termas romanas, la calle Ptolemaida y la tumba de Cayo César.
El equipo dirigido por Kudret Sezgin, profesor del Departamento de Arqueología de la Universidad Hitit de Çorum, en colaboración con el Instituto Arqueológico Austriaco, logró identificar la estructura del templo durante las excavaciones recientes.
Sezgin aclaró que se trata del Templo de Zeus, construido en el periodo clásico. Zeus fue la principal deidad de la ciudad durante las épocas helenística y romana.
El arqueólogo precisó que el equipo descubrió la sección de la entrada principal, la fachada oriental y los muros frontales, identificados como el pórtico del templo. Explicó que la fachada mide 15 metros de ancho y que sobre ella se construyó un muro en el periodo bizantino.
Fragmentos cerámicos hallados en el sitio sugieren que el asentamiento se remonta a 5 mil años.