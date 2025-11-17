Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025

Un equipo de excavación en la antigua ciudad licia de Lymra, en la provincia turca de Antalya, desenterró parte del Templo de Zeus, estructura cuya localización era buscada desde 1982, informó ayer la Agencia Anadolu.

Aunque las fuentes antiguas confirmaban la existencia del santuario, durante más de cuatro décadas su emplazamiento no pudo ser determinado.

Lymra, situada en las laderas del monte Tuçak, a unos nueve kilómetros en el noreste del distrito de Finike, fue capital de Licia durante el reinado del rey Pericles; posteriormente, un importante centro episcopal en época bizantina.

El sitio se destaca por su notable concentración de tumbas rupestres, sus murallas, la tumba de Pericles Herón, un anfiteatro con capacidad para 6 mil personas, termas romanas, la calle Ptolemaida y la tumba de Cayo César.