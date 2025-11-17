▲ El proyecto ha investigado material inédito del creador del butoh, como fotos, grabaciones, anotaciones y otros documentos, explicó en entrevista la experta de la Universidad Yale Rosa van Hensbergen. Foto cortesía del colectivo

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 5

Redescubrir el legado de Tatsumi Hijikata (1928-1986), creador de la corriente butoh, es el centro del proyecto Butoh Scores México, encabezado por el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual (LEDTR), cuyo objetivo es aterrizar el lenguaje del maestro japonés, de cuyas enseñanzas directas sólo quedan dos alumnos: los bailarines Moe Yamamoto y Kei Shirasaka.

El Museo Universitario del Chopo fue sede de este ciclo, que incluyó una clase magistral, un conversatorio, performances y proyecciones cinematográficas inéditas, explicaron a La Jornada los especialistas Rosa van Hensbergen, experta de la Universidad Yale y cofundadora del colectivo de investigación de perspectivas Hijikata, y Carlos Cruz, integrante del LEDTR:

“Es una oportunidad histórica. Podemos aprender de los últimos alumnos directos del maestro Ta-tsumi Hijikata. Desgraciadamente, con el paso del tiempo han fallecido algunos como Yukyo Waguri y Natsu Nakajima; hoy estamos en el último momento de aprender y conocer las técnicas niponas sin pasar por una visión eurocentrista”, aseguró Van Hensbergen.

Esta es la segunda edición del proyecto Butoh Scores. Antes se había realizado en Estados Unidos, en la Universidad Yale. Ahora es organizado por el colectivo de investigación de perspectivas Hijikata, la Fundación Japón en México, la embajada de Japón y el Museo Universitario del Chopo.

“Los archivos de Hijikata están resguardados en la Universidad de Keio, en Japón; nos ha tomado 15 años estudiarlos para este festival. Lo hicimos de la mano de Takashi Morishita y Kae Ishimoto. Hay mucho material inédito: fotos, grabaciones, anotaciones y otros documentos. Incluso algunos son archivos privados de los bailarines, de quienes también aprendemos a través de sus técnicas corpóreas”, relató la experta.

México es uno de los países más importantes para la práctica de butoh a escala internacional: “Muchos maestros han venido a dar clases y enseñar en la Ciudad de México. Antes estaba focalizado, pero de poco a poco se ha expandido a otros estados del país. Es una herramienta dancística muy importante, no sólo por su vanguardia, sino porque es usada para expresar resistencia social. Ejemplo de ello son algunos casos en Argentina y Brasil”, explicó Carlos Cruz.