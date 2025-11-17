Cultura
Exhiben opulenta Biblia Renacentista
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 4

La Biblia de Borso D’Este, de dos volúmenes, la cual data del siglo XV y es considerada uno de los ejemplos más espectaculares de manuscritos iluminados del Renacimiento, se exhibe en el Senado italiano, en Roma, a partir de esta semana como parte de las celebraciones del Año Santo del Vaticano. Conocida por sus opulentas pinturas en miniatura en oro y lapislázuli afgano, el libro se guarda en una caja fuerte en una biblioteca en Módena y rara vez se exhibe públicamente.

