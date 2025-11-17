L

ectura apasionante la de Le jeune Victor Serge, de Claudio Albertani. Ensayo y biografía novelados y novelescos, el autor nos regala un panorama vivo de finales del siglo XIX y buena parte de siglo XX entre Bruselas, Moscú y México, principales puntos del itinerario internacional vivido por Victor Serge, el progenitor de Vlady.

Traducido del español al francés por Christian Dubucq, la editorial Libertaria publica el primer tomo de Le jeune Victor Serge subtitulado Rebelión y anarquía: 1890-1919”.

“Conocí a Vlady, escribe Albertani, uno de los grandes pintores de la segunda mitad del siglo XX en México, por un extraño concurso de circunstancias. Hacia enero de 1991, leía una biografía de la fotógrafa Tina Modotti, la controvertida militante comunista de origen italiano que vivió y murió en México. Heroína frágil y enigmática, me interesaba apenas, no más que su relación con Vittorio Vidali, alias Comandante Carlos, personaje funesto, ejecutor de los crímenes de Stalin en España. Sin embargo, el autor, mi amigo Pino Cacucci, tiene, como yo, una formación libertaria, y su libro me proporcionó una reconstitución interesante de los años 1920, 1930 y 1940 en México, en Alemania, en España y en la Unión Soviética.”

“Una tarde de enero, en Tepoztlán, en el estado de Morelos, me hallaba en la tienda de artesanía de Patricia Barreto, madre de mis hijos. Sumido en la lectura de esta biografía y a punto de terminarla, noté, entre las fotos del libro, dos fotografías de Vlady. Vestía la camisa característica rusa con el cuello corto y una gorra a la Lenin, traía anteojos en carey, llevaba los cabellos canosos bastante largos. Estaba ensimismado en mis pensamientos cuando de pronto un hombre de cierta edad, de estatura mediana, cabellos largos, ojos claros penetrantes y bigote, entró en la tienda. Vestido como en las fotos que acababa de ver en el libro: camisa rusa, gorra un cinturón del que colgaban lápices y pinceles. Sorprendido, aunque no tenía la menor duda, lancé: