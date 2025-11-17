I

La seriedad es atributo de los débiles.

La discreción, sabiduría de los sensatos.

Los locuaces temen su propio silencio.

Lo que oyen se hacen los sordos para no comprometerse. Tarde o temprano los delata su propio engaño.

La vanidad es la bendición del diablo. Se siente tan bien. Mientras sea posible cultivarla sin tenerla herida. Entonces humilla.

Los pesimistas son optimistas bien informados, o al menos eso llevan años creyendo. Ignoran que un optimista nada a contracorriente, y para colmo, sonríe sin esfuerzo.

La envidia reina en la alfombra roja en el Festival del Infierno tomada de la mano con el celoso. Los paparazzi enloquecen: vaya pareja, hasta parecen gemelos. Por protocolo, ella de verde perico, él de un gris que parece negro.

La gula no es pecado, por cierto. Lo que sí es pecado, y grave, es el hambre de los otros.

Si robar está mal, la usura es mucho peor. Como robar dos veces a la misma víctima.

Robar y matar son mala onda de por sí. Los matizan la miseria material y la defensa propia. Gyorgÿ Konrad dice que matar siempre es asesinar.

La lujuria es un lujo si se desata gozosa y consensuada entre quienes participan. Tantito que falte lo mencionado, se vuelve violencia. Una violencia bien fea.