▲ El lote de documentos que estudia adquirir la Biblioteca Nacional de México. Al centro se observa un retrato poco conocido de Ignacio Manuel Altamirano, tomado durante su juventud. Foto cortesía de Valis Libros Raros

▲ El presunto ex libris y la carta con el monograma del autor de El Zarco. Foto cortesía Valis Libros Raros

Eder Torres

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 2

La Biblioteca Nacional de México (BNM) está en proceso de adquirir un conjunto de documentos entre los que destacan una fotografía poco conocida del escritor y periodista Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), tomada en su juventud, y una carta del también diplomático dirigida a la gestora cultural Rosario de la Peña (1847-1924).

La misiva está firmada por el propio Altamirano con fecha del 22 de octubre de 1889, en París, Francia. “Es muy importante (el documento); aquí él ya había salido a Europa. Tiene también su monograma. Se ve que (la hoja en la que fue escrita) es de su papelería”, explicó Miguel Ángel Castro Medina, especialista del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en entrevista con La Jornada, quien además leyó un fragmento de la carta en la que el autor narra su viaje: “Muy querida Rosario: En mi camino…”

El experto detalló su relevancia histórica, pues insistió en que se trata de un texto muy personal, en el que se aprecian aspectos de la vida del autor. “Altamirano se fue enfermo, salió del gobierno y murió en Europa, en San Remo, Italia”. En el documento se lee: “Mi antigua diabetes reapareció en su periodo agudo”, dato que Castro Medina consideró “importantísimo”.

Los otros materiales

Además de los objetos mencionados, el paquete –que ya se encuentra en las instalaciones de la BNM– incluye misivas, documentos y fotografías del novelista y dramaturgo Federico Gamboa (1864-1939). También se encuentra el manuscrito de Hortensia, presunta novela inédita de Ignacio Manuel Altamirano.

Según Castro Medina, no es posible asegurar que sea de su autoría, ya que es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva. “Busqué en un libro que tenemos sobre obras monográficas del siglo XIX, a ver si de casualidad aparecía una Hortensia. Y no, no encontramos, pero podría aparecer con otro título”.

El ejemplar tiene un ex libris de Altamirano “que bien pudo haber sido puesto posteriormente por alguien. Todas esas cosas hay que investigarlas”, especificó. Además comentó que, a simple vista, parece que le fueron arrancadas unas hojas del inicio. “Hay que estudiar eso, porque a lo mejor ahí tenía los créditos y un título”.

Subrayó que “cuando un escritor tan importante como Altamirano deja una obra inconclusa hay noticias. Por ejemplo, desde hace muchos años estoy buscando un borrador o una versión de La sombra de Medrano, de Micrós (seudónimo de Ángel de Campo). Yo sé que la publicó porque hay otros escritores, como Victoriano Salado Álvarez y demás que hablan de haber tenido esa obra entre sus manos, en sus diarios y todo”.